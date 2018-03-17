В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ получил первую жалобу с требованием отменить результаты выборов президента России, которые еще не прошли. Об этом сообщила в субботу председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Из Краснодарского края есть уже жалоба с просьбой отменить результаты выборов", - сказала она на торжественном заседании ЦИК, посвященном началу голосования.

Выборы президента начались в России в 23:00 мск, когда в самых восточных регионах - Камчатском крае и Чукотском автономном округе - в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.

Памфилова с юмором отнеслась к этой жалобе, так как выборы еще не состоялись. Она отметила, что можно только поблагодарить подавшего жалобу человека за его гражданскую активность.