Глава "Ростелекома" заявил о росте хакерской активности перед выборами президента РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Рост кибератак на различные российские сайты зафиксирован в последние дни подготовки к выборам президента РФ. В частности, в субботу была зафиксирована атака на сайт Роскомнадзора, заявил в субботу президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на торжественном мероприятии в ЦИК, посвященном началу голосования.

"К сожалению, мы видим, что в последние дни возросла активность "недоброжелателей". Идут атаки на самые разные сайты", - сказал Осеевский.

По его словам, в субботу были зафиксированы атаки на сайты Роскомнадзора и онлайн-издания Lenta.Ru. При этом глава госоператора указал, что в день голосования "все будет работать отлично".

"Все мы сможем наблюдать, как россияне придут и проголосуют на выборах президента", - добавил Осеевский.