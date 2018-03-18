Сотрудники полярной станции в Антарктиде проголосовали на выборах президента РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники полярной станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде проголосовали в полном составе на выборах президента России. Об этом сообщил в воскресенье председатель участковой избирательной комиссии на полярной станции Игорь Идрисов.

Члены Центризбиркома РФ в ходе заседания, посвященного открытию первых избирательных участков, вышли на связь с полярной станцией. "У нас метель, снег, сильный ветер, шторм, но тем не менее настроение хорошее, все живы-здоровы, проголосовали. Все у нас хорошо", - сказал Идрисов.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поинтересовалась, "что там с явкой". "Нормально. Все пришли, проголосовали", - ответил глава участкового избиркома.

Голосование в Антарктиде - занятие экстремальное, станции малодоступны. Информация о кандидатах, даты - все передается по радио. Всего в Антарктиде голосуют около 375 человек, многие из них проголосовали на научных судах. pic.twitter.com/OH2qwIKGlZ — ЦИК России (@CIKRussia) 17 March 2018