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Сотрудники полярной станции в Антарктиде проголосовали на выборах президента РФ

Политика
18 марта, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Члены Центризбиркома в ходе заседания, посвященного открытию первых избирательных участков, вышли на связь с полярной станцией

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники полярной станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде проголосовали в полном составе на выборах президента России. Об этом сообщил в воскресенье председатель участковой избирательной комиссии на полярной станции Игорь Идрисов.

Члены Центризбиркома РФ в ходе заседания, посвященного открытию первых избирательных участков, вышли на связь с полярной станцией. "У нас метель, снег, сильный ветер, шторм, но тем не менее настроение хорошее, все живы-здоровы, проголосовали. Все у нас хорошо", - сказал Идрисов.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поинтересовалась, "что там с явкой". "Нормально. Все пришли, проголосовали", - ответил глава участкового избиркома.

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Памфилова, Элла Александровна
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