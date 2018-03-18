Избирательные участки открылись на Сахалине и Колыме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Жители Сахалина, Курил и Колымы приступили к голосованию на выборах президента Российской Федерации.

"На Колыме в 08:00 местного времени (00:00 мск) открылись 87 постоянных и один временный участок, созданный на базе Магаданской областной больницы. Принять участие в выборах в регионе смогут 105 тыс. человек, из них 7 тыс. - молодые люди, голосующие впервые", - сообщил ТАСС председатель областной избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.

По данным избиркома Сахалинской области, на островах открылись 320 избирательных участков, из них 311 постоянных и девять временных. В этом году впервые открыли избирательный участок в аэропорту. Всего в Сахалинской области более 369 тыс. избирателей.

"Как положено, мы начали работу в 08:00. К выборам у нас все готово, настроение у членов избирательной комиссии боевое. Пока проголосовало несколько человек, мы ждем наших избирателей", - сказала ТАСС секретарь участка Светлана Масальских.

Она отметила, что члены комиссии будут выезжать на дом к гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

"У нас уже есть 23 заявления с просьбой провести голосование на дому, я думаю, что в течение дня эта цифра увеличится. Граждане могут подавать такие заявления до 14:00 местного времени".

Одним из первых на участок пришел житель Южно-Сахалинска Игорь Ким. "Участие в выборах - почетная обязанность каждого гражданина. Мы выбираем руководителя страны на ближайшие шесть лет - это огромный срок, и я не могу оставаться в стороне", - сказал он ТАСС.

Фестивали и ярмарки

Мэрия Южно-Сахалинска в день выборов подготовила для горожан насыщенную программу.

Вблизи избирательных участков развернется выездная торговля местных товаропроизводителей, пройдут концерты известных сахалинских вокальных и хореографических коллективов, будут организованы выставки, спортивные и развлекательные мероприятия, в которых смогут поучаствовать и взрослые, и дети, сообщила пресс-служба городской администрации.

В зданиях городских школ можно будет не только проголосовать, но и принять участие в опросе "Школьный вопрос" на темы, актуальные для учреждений образования. Здесь же пройдут презентации "Детский летний отдых".

На территории Магаданской области 18 марта состоится первый гастрономический фестиваль "Колымское братство".

"К участию в фестивале приглашены 12 местных производителей. Свою продукцию представят молочные, хлебобулочные, рыбоперерабатывающие и сельхозпредприятия, - сообщили в оргкомитете. - Гостей и участников этого праздника ожидают анимационные программы, концертные выступления, различные мастер-классы".

Почти на каждом избирательном участке Магаданской области пройдет акция "Здоровье колымчан".

В помещениях возле избирательных участков организуют пункты медицинского тестирования.

Особое внимание инвалидам

Более 2 тыс. колымчан обратились в участковые комиссии с просьбой организовать им голосование на дому.

"Это маломобильные граждане, люди преклонного возраста. К ним в день выборов выедут члены участковых избирательных комиссий с переносной урной для голосования и наблюдателями", - сказали в пресс-службе регионального правительства.

На Сахалине в день выборов будет работать "Инватакси". Как пояснили в облизбиркоме, маломобильные жители Сахалинской области могут проголосовать на дому или бесплатно воспользоваться услугами спецтранспорта .