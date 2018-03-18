В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО началось голосование на выборах президента

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента РФ началось в Приморском и Хабаровском краях, а также Еврейской автономной области. Так, в Приморье ровно в 08:00 местного времени (01:00 мск) открылись более 1,3 тыс. стационарных избирательных участков, передает корреспондент ТАСС.

Помимо стационарных участков в Приморье открылись избирательные участки в аэропорту, общежитиях, санаториях, СИЗО и даже на пограничных переходах.

"Один избирательный участок расположен на территории воинской части в Уссурийске, один - в аэропорту Кневичи, два - на пограничных переходах, один - в санатории "Изумрудный", пять - в общежитиях ВГУЭС, Морского госуниверситета и Дальневосточного федерального университета (крупные университеты Приморья), три - в СИЗО и 29 - в медицинских учреждениях", рассказала председатель краевого избиркома Татьяна Гладких.

Всего в регионе в голосовании могут принять участие более 1,4 млн избирателей.

На избирательных участках граждан ждут подарки и конкурсы.

Участники фотоконкурса #ПриморьеВыбирает могут выиграть бытовую технику, для этого нужно сфотографироваться в специальной зоне на избирательном участке и разместить фото в соцсетях.

Жители Дальнереченска в возрасте от 18 до 39 лет также смогут поучаствовать в конкурсе "Выбирай будущее". Среди призов этой акции - внешние накопители данных, портативные аккумуляторы, фитнес-браслеты.

За порядком и безопасностью на избирательных участках следят общественные наблюдатели, сотрудники полиции и МЧС, представители Росгвардии, казачества, работники частных охранных предприятий, народные дружинники.

"Мы со своей стороны, на мой взгляд, делаем все, чтобы возможность реализовать это право была максимально комфортной и удобной", - сказала журналистам председатель избирательной комиссии Приморья Татьяна Гладких.

В Хабаровске для избирателей накрыли столы

"В Хабаровском крае в день выборов президента страны ровно в восемь утра открылись более 850 избирательных участков. Они будут работать до 20:00 (13:00 мск)", - сказал секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков, добавив, что в регионе проголосовать смогут более 1 млн избирателей.

На большинстве участков для избирателей организовали "народные столы" - в рамках акции "Народный стол - наш выбор 27" местные производители привезли в общей сложности 500 тонн своей продукции, которую можно будет приобрести по сниженным ценам.

На одном из участков повара презентуют "завтрак президента", состоящий из блюд дальневосточной кухни, участие в завтраке должен принять глава региона Вячеслав Шпорт. На остальных участках избирателей ждут выступления местных творческих коллективов, фотозоны и бесплатные сувениры.

Голосование уже идет

В четырех регионах Дальнего Востока голосование уже идет несколько часов. На Камчатке и Чукотке участки работают два часа, и уже приступают к составлению данных о явке избирателей на 10:00 (01:00 мск). На Сахалине и в Магаданской области голосуют уже час.

Жительница Магадана, студентка 1 курса отделения философии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Мария Милотворская в воскресенье голосует впервые.

"18 лет мне исполнилось в 2016 году. И сегодня я с большим удовольствием воспользуюсь своим избирательным правом. Я считаю, что выборы - это очень важно, ведь мы выбираем будущее своей страны", - сказала девушка.

Активно голосуют на Камчатке. В поселке Палана на севере Камчатки на избирательный участок №167 в первый час работы пришли около 100 избирателей. Многим пришлось дожидаться своей очереди на улице, передает корреспондент ТАСС.