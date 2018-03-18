В Якутии, Приамурье и Забайкалье открылись избирательные участки

ТАСС, 18 марта. Свыше 2,5 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 по местному времени (02:00 мск) в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и Амурской области.

"В Забайкальском крае начали работу 937 постоянных и пять временных избирательных участков. Последние расположены на железнодорожном вокзале и в следственном изоляторе Читы, в больнице Краснокаменска, а также на двух горнорудных предприятиях. Впервые подобный участок создан на территории Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК), построенного "Норникелем" в Газимуро-Заводском районе", - сказали ТАСС в краевой избирательной комиссии.

Голосование началось и на более чем 800 избирательных участках в 36 муниципальных районах и городских округах Якутии.

"Все идет спокойно. У нас и избирательная кампания шла спокойно, жалоб на нарушения не было", - сообщил заместитель председателя ЦИК Якутии Иван Андросов.

В республике организовали девять избирательных участков в местах временного пребывания граждан, но в Амурской области их значительно больше - 21. По данным облизбиркома, они находятся в больницах, следственном изоляторе и даже в одном из торговых центров Благовещенска.

С конца февраля до 16 марта включительно во всех трех регионах проходило досрочное голосование.

Для его проведения членам участковых избирательных комиссий (УИК) приходилось на машинах, вездеходах, снегоходах, вертолетах и самолетах добираться до чабанских стоянок, полярных станций, пограничных застав, артелей старателей, метеостанций и кордонов заповедников.

Досрочно проголосовали также оленеводы, коневоды, геофизики, геологи, нефтяники и газовики - всего несколько тысяч отдаленных групп избирателей.

"Например, чтобы добраться в один из отдаленных пунктов голосования в Оймяконском районе Якутии, члены УИК потратили около 12 часов. На обратную дорогу ушло столько же", - рассказал Андросов.

На Дальнем Востоке голосование уже идет

В семи из девяти регионов Дальнего Востока голосование идет уже несколько часов. На Камчатке и Чукотке участки работают три часа, на Сахалине и в Магаданской области - два часа. Час назад открылись участки в Хабаровском и Приморском краях, в Еврейской автономной области.

Жителей Камчатки на участках встречают пирожками с рыбой и сыром. Об этом сообщила жительница региона Анна Паштинская.

"Я нахожусь на участке №61 в краевой библиотеке, где голосуют жители и военнослужащие нескольких воинских частей. К открытию участка здесь уже было около 60 человек. Всех проголосовавших угощают пирожками с рыбой, сыром и сладкими начинками", - сказала Паштинская.

В Магадане на участке №13 к началу голосования собралось много людей. "Около участков работают волонтеры. С 12:00 (04:00 мск) ожидаем начала гастрономического фестиваля. Активное участие в выборах принимают национальные диаспоры, которые, в том числе, представят на фестивале свои блюда", - рассказала ТАСС жительница города Валентина Ампилогова.

Пять участков для голосования открылись на курильском острове Итуруп.

"Уже утром отмечается высокая активность населения, залы на участках полные. Надеемся, что явка в течение дня будет хорошая", - сообщила ТАСС сотрудница территориальной избирательной комиссии Курильского района.

В Южно-Сахалинске жители активно идут на участки.

"У нас можно голосовать не только за кандидатов в президенты, но и за городские проекты. На высоком уровне организована безопасность: установлены рамки металлоискателей, дежурят сотрудники полиции и охрана. Активно голосует молодежь, сотрудников предприятий, которые не смогли получить открепительное удостоверение, привозят на участки рядом с домом", - рассказал житель города Беляков.

Голосование проходит и в Хабаровске.

"Я знаю, что каждому жителю страны необходимо сделать свой правильный выбор. После голосования собираюсь посетить праздничные мероприятия", - сказала ТАСС жительница города Инна Маркова, которая первой пришла на избирательный участок в гимназии №5, где позднее проголосует губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Шахтеры могут проголосовать раньше

Как рассказали ТАСС в избирательной комиссии Кемеровской области, в воскресенье 87 из более 1,7 тыс. участков в регионе начали работу не в 08:00 по местному времени (04:00 мск), а на час или два раньше.

"Есть участки, которые будут работать и с 6:00 (02:00 мск) и с 7:00 (03:00 мск) по местному времени. Они расположены в разных муниципалитетах - как правило, вблизи предприятий с непрерывным циклом производства. Такой график позволит проголосовать шахтерам и металлургам, которые заступают на смену", - сказал собеседник агентства.