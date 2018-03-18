День выборов президента РФ начался в Бурятии и Иркутской области

ТАСС, 18 марта. Выборы президента России начались в двух байкальских регионах - Иркутской области и Бурятии, где часовая разница с Москвой составляет пять часов. Избирательные участки начали работу в 08:00 по местному времени (03:00 мск), сообщили в воскресенье в региональных избирательных комиссиях.

"Всего на территории Бурятии работает 841 избирательный участок", - сообщили в избиркоме Бурятии.

По данным ибирательной комиссии Иркутской области, в Приангарье работает 1,916 тыс. участков.

Общественники на выборах

Активное участие в проведении выборов 18 марта в Бурятии примут представители общественных организаций, они сформировали Центр общественного наблюдения за выборами президента РФ.

"Этот Центр станет площадкой для диалога, - пояснили в аппарате Уполномоченного по правам человека в республике. - Весь день голосования наблюдатели - общественники, представители СМИ, политики, доверенные лица кандидатов в президенты РФ - будут отслеживать ситуацию на избирательных участках через видеокамеры, также будет работать мобильная правовая группа".

Системами видеонаблюдения оснастили все избирательные участки в Иркутской области.

"Камеры настроены так, чтобы не была видна информация в списках и то, как голосуют избиратели. На большинстве участков дежурят представители правоохранительных органов, имеются металлодетекторы", - сказала сотрудник пресс-службы областного избиркома.

Хоккей и призовой миллион

В Иркутске 18 марта пройдет финал кубка губернатора региона по хоккею с мячом среди любительских команд.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе минспорта региона, в соревнованиях, стартовавших в минувшую пятницу, принимают участие 14 команд из трех регионов - Иркутской области, Бурятии и Забайкалья.

"Тройка лидеров нынешнего кубка, который, кстати, стал двенадцатым по счету, будет определена в воскресенье", - сказал сотрудник пресс-службы.

Бенди традиционно пользуется большой популярностью в Иркутске. Матчи с участием местной команды "Байкал-Энергия" собирают полные стадионы даже в 30-градусные морозы. Сейчас город на Ангаре готовится к приему чемпионата мира 2020 года, для которого строится специальная ледовая арена.

Для жителей Улан-Удэ в это воскресенье пройдет также голосование за лучший дизайн-проект набережной, проходящей в центре города вдоль рек Уда и Селенга. Идею проведения конкурса высказал в начале 2018 года глава республики Алексей Цыденов.

В январе власти Улан-Удэ объявили конкурс на лучший эскиз новой набережной. Всего было подано 22 заявки, конкурсная комиссия выбрала из них три. Победитель, имя которого станет известно 18 марта, получит 1 млн рублей. За 2 и 3 место предусмотрены призы по 300 и 100 тыс. рублей соответственно.

Как будет выглядеть набережная в Улан-Удэ, пока не известно, но точно на ней будет установлена скульптура известного во всем мире художника Даши Намдакова под названием "Селенга".

Сам он написал на своей странице в Facebook, что это будет бронзовая фигура высотой 3,8 метра.

"Для бурят река - это путь, поэтому я стал лепить всадницу, юную девушку, которая отправилась в дорогу на своем верном спутнике. Ноги коня - в воде, он идет, осторожно нащупывая брод, он бережет свою хозяйку. Для меня важно, чтобы люди могли бы подходить к бронзовой скульптуре, рассмотреть картинки на пьедестале, полюбоваться и девушкой, и открывающимся видом на панораму Селенги", - отметил скульптор.

Дальний Восток активно голосует

В девяти регионах Дальнего Востока уже идет активное голосование. На Камчатке и Чукотке участки работают четыре часа, на Сахалине и в Магаданской области голосуют уже в течение трех часов. Два часа открыты избирательные участки в Хабаровском и Приморском краях, в Еврейской автономной области, а голосование в Амурской области и Якутии идет час.

Активно включились в голосование военнослужащие Петропавловска-Камчатского. Как сообщила ТАСС избиратель Полина Нестеренко, на участке №26 возле одной из воинских частей постоянные очереди из избирателей.

"Здесь очень много народу, даже после девяти часов здесь продолжаются очереди. В основном, конечно, это военные. Пирожков здесь вроде не раздают, но тем, кто проголосовал, дарят флажки и сердечки с надписью "Я люблю Камчатку",- отметила избирательница.

Активно голосуют жители Курил, пять участков для голосования открылись на Итурупе.

"Уже утром отмечается высокая активность населения, залы на участках полные. Надеемся, что явка сегодня в течение дня будет хорошая", - сообщила ТАСС сотрудница территориальной избирательной комиссии Курильского района. Девять избирательных участков открылись в Южно-Курильском районе, из них три расположены на острове Шикотан, остальные на Кунашире.

"Явка уже есть, люди идут голосовать активно", - сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии Южно-Курильского района.

В Хабаровском крае жители активно идут на участки.

"Я хожу на каждые выборы и сейчас пришла самой первой на участок, сознавая важность происходящего события. Я знаю, что сделать свой правильный выбор сегодня необходимо каждому жителю страны. После голосования собираюсь посетить все основные площадки в городе, где ожидаются праздничные мероприятия", - сказала ТАСС жительница Хабаровска Инна Маркова, пришедшая первой на избирательный участок в гимназии №5 в центре Хабаровска.

Различные акции проходят во всех городах Дальнего Востока.

"У нас рядом с участками идет флешмоб "Я выбираю ЕАО" (Еврейскую автономную область). Суть в том, чтобы сделать фотографию со знаком #ЯвыбираюЕАО. Участники получают специальную карточку участника. Потом будет онлайн-голосование, где победители смогут получить 78 призов - от электрочайников и утюгов до детских игрушек. Главный приз - квартира в Биробиджане", - сообщила ТАСС жительница Биробиджана Наталья Кузнецова.

Первые данные

В избиркомы уже поступают первые данные о явке и нарушениях.

Так, 3% избирателей Колымы проголосовали за первый час работы избирательных участков. "Явка на 08:44 местного времени (00:44 мск) составила 3,01 тыс. человек или 2,96% общего количества избирателей. Люди активно голосуют, сообщений о нарушениях нет", - сообщили ТАСС в облизбиркоме Магаданской области.

Однако в Петропавловске-Камчатском поступили первые жалобы на то, что урны для голосования на нескольких участках стоят слишком далеко от камер видеонаблюдения. Как сообщили ТАСС в краевой избирательной комиссии, все жалобы рассмотрены.

"Жалобы были, часть из них была необоснованной. На остальных участках несоответствие устранено, урны передвинуты", - сообщили ТАСС в избиркоме.