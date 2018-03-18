Участники камчатской гонки на собачьих упряжках приняли участие в выборах президента

ТАСС, 18 марта. Участники гонки на собачьих упряжках "Берингия-2018" на Камчатке проголосовали в воскресенье на выборах президента России, избирательные бюллетени каюры заполнили прямо на маршруте заезда. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Гонка стартовала неделю назад, и с каждым днем каюры уходят все дальше на север края. В настоящее время участники находятся на территории Усть-Камчатского муниципального района, но маршрут новых этапов проходит вдалеке от населенных пунктов. Несмотря на это, участники заезда получили возможность реализовать свое избирательное право. Для этого в лес, к месту очередной стоянки, прибыла выездная участковая избирательная комиссия", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя "Берингии-2018" Артема Чернова.

Чтобы добраться к каюрам, представителям избиркома потребовалось чуть больше четырех часов. От ближайшего населенного пункта - поселка Ключи - они сначала ехали на вездеходе, а затем пересели на снегоходы. Члены избирательной комиссии привезли с собой не только бюллетени и урну, но и информационные материалы.

Гонка на собачьих упряжках "Берингия" стартовала 10 марта в селе Мильково. За прошедшие дни каюры преодолели 400 км. Лидерство в настоящее время удерживает участник из Елизовского района Валентин Левковский. Сегодня участники пройдут самый протяженный участок трассы с начала гонки - путь в 100 км до контрольного пункта "Озерная".