На Камчатке за первые четыре часа проголосовали 31,05% избирателей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Жители Камчатки показали явку в 31,05% на 12:00 (03:00 мск), что на 7% больше, чем на прошлых выборах президента к этому времени. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Избирательной комиссии Камчатского края Игорь Шамраев.

"По состоянию на 12:00 часов явка по региону составила 31,05%", - сказал Шамраев. На прошлых президентских выборах эта цифра составляла 23,90%.

По словам председателя избиркома, серьезных нарушений за это время не зафиксировано, все обращения от наблюдателей отрабатываются сразу после поступления. Пока приходилось только прояснять некоторое непонимание.

Чукотский автономный округ также показывает высокую явку. По словам секретаря окружного избиркома Елены Горбуновой, к полудню проголосовать пришло 47,29% избирателей. На выборах 2012 года к этому времени проголосовало 48% избирателей.

Почти 12 тыс. избирателей проголосовали на 10:00 местного времени (02:00 мск) на Колыме.

"В Магаданской области уже проголосовали 11 тыс. 902 избирателя или 11,69% от общего числа избирателей", - сообщили ТАСС в облизбиркоме.

Явка на выборах президента в 2012 году составляла 7,23%.