Жители восьми регионов Сибири начинают голосовать на выборах президента РФ

ТАСС, 18 марта. Избирательные участки открылись в 4:00 мск сразу в восьми регионах Сибири - Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также республиках Хакасия, Тыва и Алтай. Общая численность избирателей, среди которых - аграрии, шахтеры, металлурги, ученые и студенты - превышает 9,6 млн человек, сообщили ТАСС в региональных избирательных комиссиях в воскресенье.

Рекордсменом по количеству избирательных участков стал Красноярский край - второй по площади субъект РФ: здесь, по данным Крайизбиркома, начинают работать 2,2 тыс. участков. В Новосибирской области, как рассказала ТАСС председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо, "открылись в установленном порядке" более 2 тыс. избирательных участков, в том числе 19 - в местах временного пребывания. "Участковые комиссии приступили к работе", - добавила она.

На участках в сибирских городах и районах будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): в Новосибирской области на них смогут проголосовать почти четверть от общего количества избирателей, в Алтайском крае КОИБы установлены на 200 из 1,8 тыс. участков.

Под наблюдением

В этот день в помещениях для голосования используются системы видеонаблюдения.

В Хакасии следить за выборным процессом будет также центр общественного наблюдения. Он приступил к работе за полчаса до начала голосования и закроется после завершения выборов. Сюда, как и в избирком Хакасии, будет стекаться информация о голосовании, данные от наблюдателей, будет работать горячая линия.

Самыми первыми избирателями в Западной Сибири в воскресенье стали шахтеры и металлурги из Кузбасса - утром на час и два раньше для них открыли 87 участков, а всего в Кемеровской области в этот день работают более 1,7 участков. Жители труднодоступных сибирских поселений голосовали почти на неделю раньше: например, в Томской области, где в целом открылись свыше 770 участков, на севере региона досрочно голосовали нефтяники и газовики.

Салют и легенды

В этот день для жителей городов и районов организована большая развлекательная программа: сибиряков ждут выступления как местных, так и российских музыкальных коллективов, выставки народного творчества и спортивные состязания.

Жители Норильска на народных гуляниях отведают национальные блюда народов Таймыра, испытают себя в метании маута (аркан) или перетягивании хорея (канат), а также смогут послушать местные сказания и легенды.

Развлекательные мероприятия будут проходить в городах и районах в течение всего дня.

Самым красочным завершение дня будет в Новосибирске - в самом центре города пройдет салют. Как рассказал журналистам врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников, фейерверк - это еще один подарок городу 18 марта, для удобства избирателей он проводится вечером, когда избирательные участки будут закрываться и в городе уже стемнеет.

Дальний Восток голосует активно

Жители Дальнего Востока активно идут на избирательные участки: явка избирателей на 10:00 местного времени превышает 2012 год, причем, например, на Сахалине она выше почти в два раза. Во Владивостоке ажиотаж наблюдается на избирательных участках в микрорайоне Снеговая Падь, где предоставляют квартиры, в частности, военнослужащим и их семьям, сообщил ТАСС представитель участковой избирательной комиссии №749.

"На всех трех участках в Снеговой Пади сегодня с утра много людей. На нашем проголосовали уже примерно 210 человек. Около 20 человек пришли до открытия участка. Не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что в этом районе много военнослужащих, и они преданы государству", - сообщил собеседник.

Жители Приморья не только активно голосуют, но и охотно участвуют в различных акциях. Так участники акции "Селфи на выборах", на специальном сайте разместили уже более 190 фото, сделанных на избирательных участках и отмеченных специальным хэштегом, сообщила журналистам координатор проекта "Мы едины" Зарина Фардзинова.