Посол России в КНР и глава избиркома в Пекине проголосовали на выборах президента РФ

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Посол России в Китае Андрей Денисов и глава избирательной комиссии в Пекине Георгий Зиновьев в воскресенье одними из первых в КНР проголосовали на выборах президента РФ. Голосование на избирательном участке в посольстве РФ в китайской столице началось в 08:00 по местному времени (03:00 мск), передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы ожидаем, что проголосуют сотни, и создадим для этого все необходимые условия", - сказал глава дипмиссии. Отмечается, что в здании посольства РФ максимально усилены меры безопасности.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в местном избиркоме, всего на голосование в Пекине было предоставлено 2430 бюллетеней. Зиновьев рассказал, что, согласно его прогнозу, проголосуют от 700 до 1 тыс. избирателей. "Мы ориентируемся на минувшие выборы в Думу, когда явка составила порядка 630 человек, - пояснил он. - Ожидаем, что за президента проголосует гораздо больше".

На территории КНР избирательные участки также открыты в генконсульствах РФ в Гонконге, Гуанчжоу (юг страны), Шанхае и Шэньяне (северо-восток).