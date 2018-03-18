Трутнев проголосовал на выборах президента страны в Якутске

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев проголосовал на выборах президента страны на избирательном участке, расположенном в студенческом городке Якутска, передает корреспондент ТАСС.

Избирательный участок, на котором отдал свой голос вице-премьер, размещен в культурном центре "Сергеляхские огни" Северо-Восточного федерального университета на территории студенческого городка. На нем традиционного голосуют много студентов, преподавателей и жителей района.

"Мне поручено работать на благо дальнего востока, поэтому был уверен в том, что буду голосовать на Дальнем Востоке. Сегодня голосую в Якутии. Вечером надеюсь вернуться домой. Потому что иногда надо и с семьей встречаться", - сказал Трутнев журналистам.

Полпред отметил, что получает сводки из всех регионов о ходе голосования.

"Явка во всех регионах Дальнего Востока в этот час выше чем раньше",- подчеркнул Трутнев.

Полпред сообщил журналистам о намерении проголосовать на выборах президента РФ в Якутске в пятницу после рабочего совещания о социально-экономическом развитии региона.

"Если вы разрешите, то буду голосовать в Якутске. Потому что я здесь сейчас нахожусь, здесь работаю, с уважением отношусь к народам, которые здесь живут", - сказал Трутнев журналистам.

Голосование началось в воскресенье в 806 избирательных участках в 36 муниципальных районах и городских округах Якутии. На 1 января 2018 года численность избирателей в регионе составляет более 630 тыс. чел., из них в Якутске - около 184 тыс.