ЦИК РФ заключил соглашения о сотрудничестве с Камбоджей и Иорданией

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в субботу заключил соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с избирательными комитетами Камбоджи и Иордании. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ЦИК РФ.

Соглашения с председателем ЦИК Иордании Халидом Фарханом Калалдехом и членом Национального избирательного комитета Камбоджи Дим Сованнаром подписала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Соглашение с Иорданией предусматривает "обмен результатами научных и практических исследований, связанных с организацией и проведением выборов; обмен специалистами по организации выборов, по наблюдению за их проведением в целях взаимного информирования и изучения опыта сторон".

В рамках договоренностей с Камбоджей стороны обязуются "обмениваться информацией о международных избирательных стандартах, их применении в национальном законодательстве о выборах и в практике работы избирательных органов".