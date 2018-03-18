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ЦИК РФ заключил соглашения о сотрудничестве с Камбоджей и Иорданией

Политика
18 марта, 4:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Соглашения с председателем ЦИК Иордании Халидом Фарханом Калалдехом и членом Национального избирательного комитета Камбоджи Дим Сованнаром подписала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в субботу заключил соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с избирательными комитетами Камбоджи и Иордании. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ЦИК РФ.

Соглашения с председателем ЦИК Иордании Халидом Фарханом Калалдехом и членом Национального избирательного комитета Камбоджи Дим Сованнаром подписала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Соглашение с Иорданией предусматривает "обмен результатами научных и практических исследований, связанных с организацией и проведением выборов; обмен специалистами по организации выборов, по наблюдению за их проведением в целях взаимного информирования и изучения опыта сторон".

В рамках договоренностей с Камбоджей стороны обязуются "обмениваться информацией о международных избирательных стандартах, их применении в национальном законодательстве о выборах и в практике работы избирательных органов".

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Памфилова, Элла Александровна
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