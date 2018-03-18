На Сахалине к полудню проголосовала почти треть избирателей

ТАСС, 18 марта. Почти треть избирателей проголосовала к 12:00 (04:00 мск) часам местного времени в Сахалинской области. На участки пришли 107 тыс. 697 человек, что составляет 29,03% от общего числа избирателей, сказала председатель облизбиркома Виктория Черкасова. По ее словам, в 2012 году явка на это время составила 20,44%.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия Якутии, на 10:00 местного времени (04:00 мск) явка составила 11,59%. Активнее всего голосуют жители Анабарского района - там явка составила 47,8%.

"В Магаданской области на 12:00 (04:00 мск) уже проголосовало больше 28 тыс. избирателей из 101,5 тыс. Это 27,7%", - сказал ТАСС председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков. В 2012 году на выборах президента к этому времени проголосовало 18,57% избирателей.

Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, там на 10:00 (03:00 мск) проголосовало 11,31% от числа избирателей, включенных в списки.

"Явка избирателей сегодня примерно на 4% выше, чем на это же время в 2012 году. Есть надежда, что все избиратели воспользуются своим правом и примут участие в выборах президента РФ", - сказал Накушнов.

Он уточнил, что традиционно высокая явка в северных районах края - Аяно-Майском, Тугоро-Чумиканском, Охотском. Показатель выше, чем в остальных районах из-за досрочно проголосовавших, уточнил Накушнов. Высокая явка также отмечена в Комсомольском районе, где люди активно голосуют с утра.

"Никаких нарушений не было", - сказал он.