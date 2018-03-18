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Новый посол РФ в Астане вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Казахстана

Политика
18 марта, 5:55 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 18, марта. /ТАСС

Алексея Бородавкина назначили послом России в Казахстане 7 февраля 2018 года

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АСТАНА, 18 марта. /ТАСС/. Новый посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в субботу вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел среднеазиатской страны Галымжану Койшибаеву. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба российского посольства в Казахстане.

"17 марта посол России в Казахстане Алексей Бородавкин вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Галымжану Койшыбаеву, а также встретился с министром Кайратом Абдрахмановым, с которым обсудил динамичное развитие союзнических отношений, вопросы двустороннего сотрудничества и ряд других международных тем", - говорится в сообщении.

Бородавкин назначен послом России в Казахстане 7 февраля 2018 года. Он был послом в Словакии в 2002-2004 годах, постпредом России при ОБСЕ в 2004-2008 годах. С 2011 года дипломат занимал пост постпреда России при отделении ООН и других организациях в Женеве.

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Бородавкин, Алексей Николаевич
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