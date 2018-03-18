В Сиднее проходят выборы президента РФ

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Десятки людей выстроились в воскресенье около полудня по местному времени (04:00 мск) в очередь у здания генерального консульства РФ в Сиднее, где работает участок на выборах президента России.

"Сегодня голосование в Сиднее идет значительно активнее, чем на последних думских выборах в 2016 году, - рассказал корреспонденту ТАСС председатель участковой избирательной комиссии, генеральный консул РФ в Сиднее Сергей Шипилов. - Более того, хотя в Сиднее участок один, мы в этом году впервые решили организовать выездное голосование - в первой половине дня оно проходит в русском клубе Литкомба, а во второй - в Стратфилде (западных пригородах Сиднея, где проживает много выходцев из России - прим. ТАСС). Это было сделано по просьбе наших граждан преклонного возраста, которым просто трудно добраться до консульства".

Шипилов отметил, что голосование проходит организованно и спокойно. "Никаких инцидентов пока не наблюдалось, очень хочется надеяться, что их не будет, - сказал он. - Мы известили федеральную полицию Австралии и полицию штата Новый Южный Уэльс о сегодняшних выборах президента РФ, так что они в курсе. Время от времени полицейские автомашины патрулируют наш район".

"По окончании голосования в 20:00 [в полдень мск] мы в присутствии находящихся на участке наблюдателей откроем урны, проведем подсчет, после чего сообщим результаты в Москву - в комиссию, которая работает в МИД", - уточнил генконсул. Отвечая на вопрос, кого представляют наблюдатели, он сказал: "К нам пришли два наблюдателя, оба - от Ксении Собчак. Других нет".

В воскресенье голосование на выборах президента РФ проходит также в столице Австралии Канберре. Граждане России, живущие в других крупных австралийских городах - Брисбене, Мельбурне, Голд-Косте, Перте и Аделаиде - проголосовали досрочно, в начале марта.