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На Кубани открылся избирательный участок для строителей Крымского моста

Политика
18 марта, 6:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, марта. /ТАСС

В участковой избирательной комиссии ожидают, что голосовать придет около 3 тыс. человек

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КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Участок, на котором в воскресенье смогут проголосовать около 3 тыс. строителей Крымского моста, открылся в 6:00 мск - первым в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в участковой избирательной комиссии.

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Желающие проголосовать начали подходить загодя, и сразу после открытия участка уже выдали первые бюллетени.

"Участок на территории вахтового городка открыт специально для рабочих, он полностью оснащен. Планируем, что придет около 3 тыс. человек", - сказал представитель комиссии.

Собеседник уточнил, что голосование проводится с 6:00, так как строители работают вахтами и иначе проголосовать просто не успеют.

По его данным, в состав участковой комиссии вошли 12 человек, пятеро из них - представители строительной организации.

За несколько дней до голосования участок посетил талисман строителей Крымского моста - кот Мостик.

"Кота к нам привозили, и мы его с удовольствием приняли. Первым посетителем участка стал, чтобы, по примете, все было благополучно", - добавил представитель комиссии.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его длина составляет 19 километров.

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В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег.

Мост, включающий две трассы для автомобилей и поездов, возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

В начале марта сообщалось, что Крымский мост могут открыть после 9 мая 2018 года. Ранее это планировалось сделать в декабре.

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