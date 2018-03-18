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Глава избиркома: россияне в Китае на выборах президента РФ проявляют высокую активность

Политика
18 марта, 6:45 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, марта. /ТАСС

Глава пекинского избиркома Георгий Зиновьев отметил, что "посольство особенно рассчитывает на политическую инициативность молодого поколения россиян, в частности, студентов"

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Российские граждане на проходящих в воскресенье выборах президента РФ в китайской столице проявляют повышенную активность. Об этом заявил журналистам глава местной избирательной комиссии Георгий Зиновьев.

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"Мы рассчитываем на достаточно высокую явку, и то, что мы здесь видим - уже с утра пришло много избирателей, - существенно большая активность, чем на предыдущих выборах. Думаю, что эта тенденция сохранится", - сказал он. Как пояснил Зиновьев в беседе с корреспондентом ТАСС, посольство особенно рассчитывает на политическую инициативность молодого поколения россиян, в частности, студентов. "У нас достаточно активные студенты, их довольно много - существует местная студенческая ассоциация, через которую информация дошла до ребят, которые учатся в Пекине", - отметил Зиновьев.

"Мы постарались максимально широко оповестить российских граждан, как тех, кто здесь живет на постоянной основе, так и по возможности тех, кто в этот день находится в Китае в командировке, - сказал он. - Мы использовали возможности посольства, социальные сети, в частности китайский WeChat".

Глава пекинского избиркома напомнил, что в Пекине осуществляет деятельность большое количество организаций и компаний РФ. "Те, кого мы знаем, уже оповещены <...> Все проживающие здесь граждане имели возможность получить эту информацию", - резюмировал он.

На территории КНР избирательные участки также открыты в генконсульствах РФ в Гонконге, Гуанчжоу (юг страны), Шанхае и Шэньяне (северо-восток).

Голосование в Шанхае

Российские граждане активно голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке, который открылся в воскресенье в 08:00 по местному времени (03:00 мск) в здании генконсульства РФ в Шанхае, расположенном в исторической части города у слияния рек Хуанпу и Сучжоу.

"Явка очень хорошая. Думаем, что проголосует около 500-600 человек. Полагаем, что в Шанхае насчитывается около 1 тыс. активных избирателей", - сообщил корреспонденту ТАСС председатель участковой избирательной комиссии в Шанхае Алексей Евсиков. На шанхайском участке, уточнил он, голосуют не только те граждане России, которые живут и работают в этом городе, но и соотечественники, приезжающие из соседних провинций страны.

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