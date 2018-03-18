Четверть всех избирателей Приморья уже проголосовала на выборах президента

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Явка на выборах президента РФ в Приморье, по данным на 12:00 местного времени (5:00 мск), составила 25,88%, сообщил журналистам заместитель председателя Избирательной комиссии Приморья Лариса Орлова.

"На 12:00 местного времени (5:00 мск) на выборах президента Российской Федерации в Приморском крае проголосовали 379 тыс. 948 избирателей, что составляет 25,88%. На выборах президента в 2012 году на это время проголосовали 21,5%. <…> Избирательная кампания идет в штатном режиме. В избирательную комиссию жалоб на нарушения в письменном виде не поступало",- сообщила Орлова.

Она добавила, что в лидерах по явке в Приморье - Анучинский и Шкотовский районы и Спасск-Дальний. На горячую линию поступают обращения граждан, которые по разным причинам не обнаружили себя в списке избирателей, вопросы решаются оперативно в штатном режиме. Кроме того, ряд звонков поступил от наблюдателей от одного из кандидатов, направленных на участки.

"Это связано с тем, что на всех избирательных участках, в соответствии с законом, имеются плакаты с информацией о кандидатах, в том числе с информацией о доходах и имуществе кандидатов, которые они предоставляют в Центральную избирательную комиссию. При этом некоторые кандидаты предоставляли недостоверные сведения о доходах и имуществе", - рассказала Орлова.

Она пояснила, что уточненные сведения о заграничных счетах одного из кандидатов поступили в ЦИК из налоговой службы позже, чем были напечатаны информационные материалы, и ЦИК разработал макет для дополнительного размещения этих данных в информационных буклетах.