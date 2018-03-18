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Бородавкин: в Казахстане созданы необходимые условия для проведения выборов президента РФ

Политика
18 марта, 7:05 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 18, марта. /ТАСС

Как сообщил посол России, на консульском учете стоят 65 тыс. россиян, постоянно проживающих в Казахстане

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АСТАНА, 18 марта. /ТАСС/. 18 избирательных участков для выборов президента России открылись в воскресенье в Казахстане. В республике созданы все условия, чтобы выборы прошли в соответствии с законом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

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"На участке в Астане предусмотрены все необходимые условия: работает избирательная комиссия, раздаются бюллетени, обеспечена тайна голосования. Наблюдатели и СМИ имеют возможность наблюдать за процессом выборов. Все делается таким образом, чтобы эти выборы прошли в соответствии с законом, чтобы они бы подлинно свободными, демократическими и справедливыми", - сказал Бородавкин, являющийся председателем избирательной комиссии на участке в Астане, открывшемся в Российском центре науки и культуры.

Как сообщил посол, на консульском учете стоят 65 тыс. россиян, постоянно проживающих в Казахстане. Кроме того, граждане РФ работают в республике в бизнес-структурах, участвуют в образовательных обменах, находятся в командировках по линии государственных учреждений.

"Хочу подчеркнуть, что казахстанские партнеры помогли нам в организации избирательного процесса и сегодняшних выборов с точки зрения обеспечения безопасности, порядка, охраны избирательных участков. Они находятся в разных городах Казахстана - 18 избирательных участков плюс еще несколько избирательных участков, которые действуют на территории Байконура", - уточнил посол.

Он отметил, что на избирательном участке в Астане за первый час с момента его открытия проголосовали более 50 человек - активность избирателей достаточно высокая. "Как правило, явка на выборах президента РФ, на выборах в Государственную думу в Казахстане бывает довольно высокой. Думается, что и в этот раз, особенно в силу того, что избирается президент России, явка будет повышенной. Это определяется важностью самого события - на ближайшие годы определяется фактически, кто будет стоять у руля России, кто будет определять внутреннюю и внешнюю политику РФ, как будет развиваться наша страна", - отметил Бородавкин.

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