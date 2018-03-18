Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Бурятии за первые два часа выборов проголосовали более 15% избирателей

Политика
18 марта, 6:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Активнее всех голосуют жители сельских районов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 марта. Более 15% избирателей проголосовали в Бурятии за первые два часа работы избирательных участков. Об этом сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.

Смотрите также

Правила голосования на выборах президента РФ. Досье

"На 10:00 (05:00 мск) по местному времени в Бурятии проголосовали 588 тыс. 066 человек, это 15,33% от общего числа избирателей", - сообщили в пресс-центре избиркома.

Активнее всех голосуют жители сельских районов. В самом западном горном Окинском, например, проголосовала почти половина всех избирателей - 40,41%. Активны также жители Хоринского района (31,06%) и Баунтовского эвенкийского (28,24%).

По словам председателя избирательной комиссии Бурятии Дмитрия Ивайловского, "если сравнивать цифры с данными президентских выборов 2012 года, то нынче у нас явка выше практически в два раза". На 10:00 местного времени 4 марта 2012 года в Бурятии свой голос отдали 6,61% избирателей.

Явка в Иркутске

Явка избирателей в Иркутской области на 10:00 по местному времени (05:00 мск) составила 6,72% (124 тыс. 648 человек).

Как сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий, высокую явку демонстрируют избиратели Катангского (34% с учетом досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях), Аларского (13,7%), Жигаловского (13,2%), Усть-Удинского (13,4%), Баяндаевского (12,6%) районов. В Иркутске средняя явка около 5%, в Ангарском городком округе - 4,6%.

На это же время явка на выборах президента России в 2012 году составила 4,1%.

Ситуация в Забайкальском крае

"За первые четыре часа голосования на избирательные участки в Забайкальском крае пришли свыше 178,8 тыс. избирателей - 22,65%", - сказали в избиркоме. Этот показатель выше, чем во время выборов президента в 2012 году, тогда за первые четыре часа проголосовали 17,15%.

В краевом избиркоме добавили, что активнее всего в Забайкалье голосуют жители северных районов края и Агинского Бурятского округа. В районах Читы явка колеблется от 17% до 22,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область Забайкальский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Посол РФ считает, что Лондон пытался устроить "маленькую победоносную войну" против России
4
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Выборы президента России. Узнайте, как голосует Дальний Восток