В Бурятии за первые два часа выборов проголосовали более 15% избирателей

ТАСС, 18 марта. Более 15% избирателей проголосовали в Бурятии за первые два часа работы избирательных участков. Об этом сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.

"На 10:00 (05:00 мск) по местному времени в Бурятии проголосовали 588 тыс. 066 человек, это 15,33% от общего числа избирателей", - сообщили в пресс-центре избиркома.

Активнее всех голосуют жители сельских районов. В самом западном горном Окинском, например, проголосовала почти половина всех избирателей - 40,41%. Активны также жители Хоринского района (31,06%) и Баунтовского эвенкийского (28,24%).

По словам председателя избирательной комиссии Бурятии Дмитрия Ивайловского, "если сравнивать цифры с данными президентских выборов 2012 года, то нынче у нас явка выше практически в два раза". На 10:00 местного времени 4 марта 2012 года в Бурятии свой голос отдали 6,61% избирателей.

Явка в Иркутске

Явка избирателей в Иркутской области на 10:00 по местному времени (05:00 мск) составила 6,72% (124 тыс. 648 человек).

Как сказал председатель избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий, высокую явку демонстрируют избиратели Катангского (34% с учетом досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях), Аларского (13,7%), Жигаловского (13,2%), Усть-Удинского (13,4%), Баяндаевского (12,6%) районов. В Иркутске средняя явка около 5%, в Ангарском городком округе - 4,6%.

На это же время явка на выборах президента России в 2012 году составила 4,1%.

Ситуация в Забайкальском крае

"За первые четыре часа голосования на избирательные участки в Забайкальском крае пришли свыше 178,8 тыс. избирателей - 22,65%", - сказали в избиркоме. Этот показатель выше, чем во время выборов президента в 2012 году, тогда за первые четыре часа проголосовали 17,15%.

В краевом избиркоме добавили, что активнее всего в Забайкалье голосуют жители северных районов края и Агинского Бурятского округа. В районах Читы явка колеблется от 17% до 22,5%.