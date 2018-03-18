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Камчатка и Якутия показывают явку на выборах президента выше, чем в 2012 году

Политика
18 марта, 7:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Небольшой рост явки также зафиксировали в Еврейской автономной области

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© Александр Петров/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Камчатский край и Якутия на 06:00 по Москве показывают рост явки избирателей на выборах президента России по сравнению с 2012 годом. Небольшое увеличение явки зафиксировано и в Еврейской автономной области. А вот Чукотский автономный округ пока голосует практически так же активно, как шесть лет назад. Об этом ТАСС рассказали в региональных избирательных комиссиях.

Камчатка

Самые восточные регионы России с утра показывают высокую активность на выборах. По данным камчатского избиркома на 15:00 (06:00 мск) здесь сделали выбор 54,09% избирателей. В 2012 году к этому времени явка составила 46,12%.

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"К 15:00 явка избирателей на участках составила 54,09%", - сообщили ТАСС в избиркоме.

В Петропавловске-Камчатском, как и во многих других городах, одновременно проходит голосование по проектам благоустройства городской среды. По словам члена избирательной комиссии на участке №17 Александры Шаниной, высокая явка на выборах президента очень помогает.

"У нас, конечно, явка не такая, как в соседнем зале на выборах президента, но все равно многие голосуют. Сейчас уже больше 100 человек у нас проголосовали. Лидирует пока проект реконструкции Аллеи 300-летия флота. Оно и понятно: аллея ведь находится в нашем районе, а сюда приходят как раз его жители", -рассказала Шанина.

Как сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы мэрии краевого центра Светлана Погожева, на многих участках граждан, проголосовавших с утра, угощали пирожками и ухой, а кое-где дамам даже дарили цветы.

Чукотка

На Чукотке явка к 15:00 составила уже 67,4%, шесть лет назад число проголосовавших к этому времени было почти такое же - 67,34%.

Люди приходят на избирательные участки, несмотря на непогоду. Губернатор Чукотки Роман Копин, проголосовавший в Анадыре около полудня, поблагодарил граждан за активность.

Из-за погоды дорога через Анадырский лиман, соединяющий окружной центр Чукотки с поселком Угольные Копи, была закрыта с утра воскресенья. Но жители поселка продолжают голосовать, не обращая внимания на перекрытый проезд. Выезжать за пределы поселка им не нужно, а продукты и предметы первой необходимости в поселок завезены ранее.

Якутия и ЕАО

Как сообщает центральная избирательная комиссия Якутии, на 12:00 местного времени (06:00 мск) явка составила 28,12%.

"Голосование идет активно. Всего проголосовали 178,456 тыс. избирателей. В 2012 году аналогичный показатель составлял около 24%", - сказал зампредседателя ЦИК Якутии Иван Андросов.

В Избирательной комиссии Еврейской АО рассказали, что явка на 12:00 (05:00 мск) составила 29,9%, проголосовали 37,228 тыс. человек, на прошлых президентских выборах в 2012 году явка на это время составляла 21,29%.

Активнее всего голосуют жители Ленинского района области.

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Якутия Камчатский край Чукотский автономный округ Еврейская автономная область
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