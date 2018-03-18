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Несколько регионов Поволжья и Юга приступили к выборам президента

Политика
18 марта, 7:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Избирательные участки уже открылись в Саратове, Ульяновске, Ижевске, Самаре и Астрахани

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ТАСС, 18 марта. Регионы Приволжского (ПФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов, живущие с опережением московского времени, приступили к голосованию. Участки уже открылись в Саратове, Ульяновске, Ижевске, Самаре и Астрахани, а также на предприятиях Волгоградской области и Краснодарского края.

Погода не помешает

В большей части ПФО погода совсем не весенняя - в Саратовской, Ульяновской и Самарской областях ГУ МЧС предупреждает о сильных метелях, гололедице и ухудшении видимости на дорогах.

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В избиркоме Саратовской области ТАСС пояснили, что погода не должна повлиять на явку избирателей, так как участки расположены в непосредственной близости от места проживания граждан.

"В Самарской области в 08:00 по местному времени (07:00 мск) открыли двери 1789 избирательных участков. В списках избирателей - около 2,4 млн человек", - сообщили в самарском избиркоме.

В Удмуртии, где в воскресенье до 13 градусов мороза, местные жители надеются согреться активными развлечениями: в регионе состоится финал чемпионата по хоккею на валенках и праздничный концерт на центральной площади.

В ЮФО голосуют на предприятиях

В Астрахани, которая стала первым регионом Южного федерального округа, где началось голосование, (в 07:00 мск) наконец-то пришла весна: небо хоть и затянуто тучами, но на улице тепло - температура воздуха, по прогнозам синоптиков, может подняться днем до плюс 12 градусов.

За тем, как на 579 участках голосуют 738 тыс. астраханских избирателей, будут следить, в том числе, международные наблюдатели из Германии и Дании по линии ОБСЕ и из Казахстана - по линии СНГ.

В остальных южных регионах участки должны открыться в 08:00 мск, однако на некоторых производственных предприятиях это произошло раньше.

Например, в Волгоградской области в 06:00 открылся участок на железнодорожном вокзале областного центра, а в 07:00 - в Городищенском районе, где расположено предприятие "Сады Придонья".

В Краснодарском крае с 06:00 голосуют в вахтовом городке строителей Крымского моста и около нефтеперерабатывающего завода в Тупасинском районе, где сотрудники работают посменно и не смогут прийти на участок в обычное время.

Голосование на Дальнем Востоке

В регионах ДФО выборы в самом разгаре. Сахалинцы и курильчане идут на выборы с хорошим настроением и со знанием, за кого хотят проголосовать, сообщил председатель общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

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"Наши наблюдатели отмечают, что люди активно идут на участок, они хотят отдать свой голос, хотят участвовать в жизни своей страны", - сказал он.

Избиратели активно голосуют в Приморье.

"Празднично, весело, в хорошем настроении, работаем без нарушений", - сообщила журналистам председатель территориальной избирательной комиссии Тернейского района Елена Старченко. По ее словам, в районе проголосовали уже более 2,6 тыс. избирателей, явка сейчас составляет 27,5%.

В Черниговском районе также нарушений не зафиксировали, здесь проголосовали более 8,6 тыс. человек, явка составила 31,2%.

"Настроение отличное, погода, слава богу, тоже, снег тает. Явка сейчас составляет 34,2%", - сообщила журналистам председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Елена Придатко.

Приподнятую атмосферу создают оформление участков и небольшие сюрпризы, которые приготовили для избирателей. Так, на некоторых участках Петропавловска-Камчатского пришедшим голосовать женщинам дарят цветы. Не забыли здесь и семьях: детей, пришедших с родителями, развлекают клоуны, пока родители заполняют бюллетени.

В целом голосование на Дальнем Востоке идет много активнее, чем шесть лет назад.

"С утра получаем сводки из всех регионов. Явка во всех регионах Дальнего Востока в этот час выше, чем раньше. Я надеюсь, что в этом есть и маленькая доля нашего труда",- сообщил журналистам голосовавший в Якутске полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Голосуют в санаториях и больницах

В Уральском федеральном округе без нарушений открылись все избирательные участки. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе всего работает 228 избирательных участков, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, где проживает порядка 1 млн избирателей, заработали 710 избирательных участков.

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Избирательные участки открылись в Челябинской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии, всего в регионе находится 2305 участков. Из них 20 - временные, они расположены в том числе на вокзалах и в больницах.

В соседней Свердловской области в воскресенье открылись 2541 избирательных участка и 80 территориальных избирательных комиссий, избирательным правом обладают почти 3,3 млн жителей региона.

Заработали избирательные участки и в Курганской области. Всего в регионе 986 постоянных и восемь временных участков, большинство из которых располагается в больницах. На прошлых выборах президента России в марте 2012 года в голосовании приняли участие более 470 тыс. жителей Курганской области, что составляет 63,16% от общего числа зарегистрированных избирателей. Лидерами по явке в 2012 году стали Частоозерский, Сафакулевский и Мокроусовский районы.

Как сообщили ТАСС в избиркоме Тюменской области, утром в регионе открылся 1131 избирательный участок. Восемь из них расположены в медицинских учреждениях, где могут проголосовать госпитализированные пациенты. Это детский санаторий "Верхний бор", городские поликлиники №1, 3, 12, 13, 17 (два корпуса) и ОКБ №2 в Тюмени.

В этом году численность избирателей в регионе составит более 1,9 млн жителей.

В 2012 году число избирателей региона составляло 1,6 млн жителей.

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Якутия Удмуртия Приморский край Самарская область Тюменская область Краснодарский край Курганская область Челябинская область Ульяновская область Сахалинская область Саратовская область Астраханская область Свердловская область Волгоградская область Выборы президента РФ - 2018
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