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Избирательные участки открылись во всех регионах РФ кроме Калининградской области

Политика
18 марта, 8:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В некоторых регионах участки открылись раньше времени, чтобы свои голоса смогли отдать те, кто работает в воскресенье

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© Сергей Красноухов/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Все российские регионы за исключением Калининградской области приступили к голосованию на выборах президента РФ. Во многих регионах участки открылись раньше времени, чтобы дать возможность проголосовать тем, кто выходит в воскресенье на работу.

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Жители Крымского полуострова участвуют в выборах президента РФ впервые. Участок в новом терминале аэропорта Симферополя может претендовать на рекорд - он занимает практически весь терминал площадью 78 тыс. кв. м.

В Сибири голосуют казаки и яководы, на Кавказе избирателей угощают чаем. На Дальнем Востоке, который первым в стране приступил к голосованию, уже отмечена 100%-я явка на некоторых участках.

Голосование на Юге: участки в аэропортах и спорткомплексах

Астраханская область стала первым регионом Южного федерального округа (ЮФО), где началось голосование на выборах президента: она находится в другом часовом поясе, избирательные участки открылись здесь в 07:00 мск. В остальных южных регионах голосование стартует в 08:00 мск.

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Жители Крымского полуострова участвуют в выборах президента РФ впервые. По данным региональных избиркомов, всего в Крыму открыто 1206 участков для 1,5 млн избирателей, в Севастополе - 182 участка для 311 тыс. человек. В Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран, в том числе из Израиля, Италии, Франции, Швеции, Кипра, Украины.

Участок для строителей нового терминала аэропорта Симферополя может претендовать на рекорд Книги рекордов Гиннесса, сказал глава крымского избиркома Михаил Малышев. В него войдет практически весь терминал площадью 78 тыс. кв. м, то есть практически вся зона строительства. Впервые проходит голосование в новом аэропорту Ростова-на-Дону Платов, который открылся 7 декабря 2017 года, его построили специально к чемпионату мира по футболу. В Сочи сотрудники и пассажиры железнодорожного вокзала и аэропорта также смогут проголосовать на специальных избирательных участках.

В Ростовской области намерены проголосовать живущие в регионе олимпийские чемпионы - тхэквондист Алексей Денисенко,баскетболистка Елена Швайбович и члены сборной России по академической гребле. В столице Калмыкии Элисте избирательный участок организовали прямо в спорткомплексе "Ойрат-Арена", где будет проходить чемпионат России по боксу среди студентов.

В Республике Адыгея волонтеры доставят урны для голосования к пожилым избирателям и инвалидам. В Краснодаре старейшему 102-летнему избирателю, который заявил о намерении голосовать, также организуют процедуру на дому.

Гостеприимный Кавказ встречает избирателей

На Северном Кавказе в день выборов президента насчитывается 4773 избирательных участка. Самое большое количество - 1915 участков - открылось в Дагестане. В Кизляре одной из первых на своем участке традиционно ждут бывшую узницу концлагеря, заслуженного учителя Дагестана 90-летнюю Людмилу Салмину. Она - активный участник всех городских мероприятий и всегда приходит на выборы, рассказала ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Кизляр Сельминаз Салихова. Самая малочисленная по количеству участков в округе республика - Ингушетия, там насчитывается 137 участков. Но на каждом из них встречать избирателей будут празднично, на УИКах выступают исполнители национальных песен, организованы сельскохозяйственные ярмарки, а в селе Кантышево подготовили театральное представление для избирателей.

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Необычный избирательный участок находится в высокогорном чеченском селении Меседой - он расположен в частном жилом доме семьи Юнусовых. "У меня всего 53 избирателя, не сомневаюсь, что все придут и проголосуют. Выборы выборами, но кавказское гостеприимство никто не отменял, поэтому в соседней комнате накрыт стол. Выполнив свой гражданский долг, мои избиратели сядут за один стол и будут пить чай", - рассказал председатель участковой избирательной комиссии №49 Шаа Юнусов.

Гостеприимный Кавказ встречает в воскресенье на избирательных участках и туристов. В Карачаево-Черкесии впервые организовали два временных участка, один из них - в поселке Романтик курорта "Архыз". "Решение его открыть было принято для удобства отдыхающих, так как ближайший избирательный участок находится более чем в 10 км от курорта", - сообщили ТАСС в информационном центре республиканского избиркома. На Домбае туристы удвоили число избирателей, в основном списке избирателей, которые живут в курортном поселке, числилось порядка 200 человек, еще столько же граждан решили голосовать там по месту нахождения.

По количеству избирателей в округе лидирует Ставрополье, где зарегистрированы более 1,9 млн избирателей. "В свете изменившегося федерального законодательства мы надеемся, что явка избирателей будет повыше - максимально обеспечены условия для всех категорий граждан", - сообщил журналистам председатель краевого избиркома Евгений Демьянов.

Именные участки в Центральном округе

Голосование на выборах президента России началось в Центральном федеральном округе, где более 13,6 тыс. избирательных участков открылись в 13 регионах центральной части страны.

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В Тульской области наряду с простыми избирательными участками начали работу 52 именных и тематических, например, "Лев Толстой", "Куликово поле", "Герои России", "Высоцкий", "Тульского рабочего полка" и другие. По мнению главы избиркома Тульской области Сергея Костенко, именные участки помогают повысить интерес избирателей к выборам и популяризируют историю региона.

В Рязанской области открылись более 1 тыс. избирательных участков, в том числе, два именных, названных в честь известных уроженцев края - поэта Сергея Есенина и мореплавателя Василия Головнина.

В Калужской области среди 720 избирательных участков три готовы к приему людей с ограниченными возможностями - там находятся сурдопереводчики, один участок оборудовали комплектом "Доступные выборы" для слепых и слабовидящих людей.

Выборы в Брянской области, где насчитывается более 1 млн избирателей, пройдут при рекордном для региона количестве наблюдателей - 19 тыс. В том числе впервые в регионе работают на выборах президента России представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, открылись избирательные участки в приграничных с Украиной районах региона - здесь также ждут избирателей-россиян, постоянно проживающих на территории соседнего государства.

Голосование стартовало в Поволжье и на Урале

Голосование началось в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Из почти 3 млн избирателей в Татарстане 49,1 тыс. человек проголосуют впервые. В Пензенской области в числе первых проголосует губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Валерий Лидин. Технологически оснащенные участки открыты в Нижегородской области. "Устройства охватывают весь избирательный участок. Если в здании, где располагается участок, выключат свет, будут подключены источники бесперебойного питания. Более того, впервые в истории видеонаблюдение будет установлено в территориальных избирательных комиссиях, а также будет вестись запись не только видео, но и звука", - сообщила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

В Курганской области одним из первых проголосовавших стал губернатор региона Алексей Кокорин, который утром пришел на свой участок в городе Шадринск. "Настроение праздничное. Я убежден, что зауральцы тоже придут на избирательные участки с хорошим настроением и сделают свой выбор. Весь сегодняшний день я проведу на рабочем месте. Наша задача - организовать процедуру голосования без происшествий", - сказал он журналистам.

В Свердловской области одним из первых проголосовал председатель региональной избирательной комиссии Валерий Чайников. "Он проголосовал в 06:00 мск на участке 1242. Он был первым, за ним образовалась целая очередь желающих проголосовать. Как первому избирателю ему вручили сувенир и блокнот", - сказали в пресс-службе областного избиркома.

Предприятия Северо-Запада начали голосовать раньше

В некоторых регионах СЗФО избирательные участки открылись в 06:00 мск, так как в этих субъектах находятся производства непрерывного цикла, и местные избиркомы специально для удобства избирателей сдвинули сроки работы. Например, с утра начали голосовать горняки в Мурманской области. В республике Коми открылись досрочно 30 участков, специально для сотрудников нефтяных, газовых и агропромышленных предприятий.

На два часа раньше открылись и шесть избирательных участков в Хвойнинском районе Новгородской области. Это сделали для удобства работников коммунального хозяйства, больницы, детского туберкулезного санатория, локомотивного депо, а также пожарных и полицейских. "Ровно в шесть утра на участок уже пришел первый избиратель. Сейчас идет процесс выдачи бюллетеней, опечатывание ящиков, начинаем работу", - рассказали ТАСС в территориальной избирательной комиссии Хвойнинского района.

В Сибири голосуют казаки и яководы

В регионах Сибири в воскресенье по-настоящему весенняя погода, местами наблюдаются даже плюсовые температуры, что для середины марта в Сибири несколько нетипично. Избирательные комиссии констатируют активное участие людей, кое-где даже появляются очереди, фотографии которых сибиряки публикуют в соцсетях. Проголосовали на данный час и многие главы регионов Сибири, а также полпред президента РФ в округе Сергей Меняйло.

В регионах Сибири уже появились первые данные по явке избирателей на 10:00 местного времени (05:00 и 04:00 мск в зависимости от часового пояса). Самой высокой она оказалась в Республике Бурятия - 15,3% и Кемеровской области - 14,5%. По данным региональных избиркомов, в Иркутской области проголосовали 6,7% избирателей, в Томской - 7,2%, в Кемеровской - 14,5%, в Новосибирской - 5,27%.

Например, жители Монгун-Тайгинского района, самой высокогорной территории в Туве, где основа экономики - разведение яков или, как их здесь называют, сарлыков, - идут на выборы, облачившись в национальную одежду. Общее число избирателей здесь превышает 3 тыс. В основном это животноводы, которые проживают в труднодоступных местах, а также их помощники.

"С утра монгун-тайгинцы идут на голосование в национальных нарядах. Традиционно они дают высокую явку уже в первой половине дня", - сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

В Забайкальском крае активно голосуют сибирские казаки - около 8 тыс. человек. Как рассказал ТАСС атаман Александр Богданов, на казачьих кругах предварительно рассказали о важности голосования, и сегодня казаки не только выбирают президента, но и поддерживают порядок на участках.

Явка на некоторых участках Дальнего Востока достигла 100%

На Дальнем Востоке на некоторых участках наблюдаются очереди, высокую, иногда 100% явку, показывают жители сельских районов. Например, участки №165 и №166 в Камчатском крае, расположенные в селах Лесная и Воямполка Тигильского района, показали 100% явку на выборах президента. Как сообщили в краевой избирательной комиссии, в этих селах зарегистрировано 264 и 135 избирателей соответственно.

Значительные очереди образовались в утренние часы в Хабаровске на двух участках, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии края Геннадий Накушнов. На Дальнем Востоке активно голосует молодежь, в их числе - семь участников четвертой смены Всероссийского детского центра "Океан" под Владивостоком. "Думала, что, когда буду в "Океане", не получится проголосовать, но здорово что в этом году появилась такая возможность. Рада, что центр пошел нам на встречу и помог оформить все необходимые процедуры, чтобы мы могли отдать свой голос", - сказала участница смены из Приморья Ксения Моспан.

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