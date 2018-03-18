Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ в Казахстане: союзнические отношения двух стран продолжат развиваться

Политика
18 марта, 8:41 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Алексей Бородавкин отметил, что ощутил в Казахстане "подлинное гостеприимство и дружеское отношение"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 18 марта. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Новый посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что намерен продолжить работу над развитием союзнических отношений между двумя странами.

"Я сюда приехал с настроением, что буду работать активно, способствовать дальнейшему прогрессу в нашем сотрудничестве, в развитии союзнических отношений между нашими двумя странами", - рассказал Бородавкин в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС.

Посол отметил, что только в субботу прибыл в Казахстан, но уже ощутил атмосферу дружеских отношений между двумя государствами.

"Казахстанские партнеры проявили подлинное гостеприимство и дружеское отношение - вчера, в субботний день, мне была предоставлена возможность вручить копии верительных грамот. Это первый шаг для полной и окончательной аккредитации посла в любой стране. Всего спустя несколько часов после того, как я спустился с трапа самолета, я уже был в министерстве иностранных дел Казахстана, была организована моя встреча с главой МИД республики Кайратом Абдрахмановым, я вручил копии верительных грамот", - пояснил посол, отметив, что это "подтверждает те союзнические отношения, которые существуют между Россией и Казахстаном".

Повестка сотрудничества

По словам дипломата, перед прибытием он провел консультации в Москве в администрации президента РФ, в министерствах и ведомствах по всем параметрам взаимодействия с Казахстаном. "У меня сложилось впечатление, что у нас огромная позитивная повестка для сотрудничества с Казахстаном. Это вопросы, связанные с внешней политикой двух стран, нашего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, СНГ. Это теснейшие экономические связи на двусторонней основе и в рамках интеграционных объединений, в первую очередь ЕАЭС, а также огромный массив гуманитарных контактов в области культуры, образования, науки и искусства", - уточнил посол.

Он напомнил, что между РФ и Казахстаном развивается очень тесное военное и военно-техническое сотрудничество. "Отдельно выделю космос - это флагман нашего взаимодействия, та сфера высоких технологий, где мы находимся вместе с Казахстаном на переднем крае науки", - подчеркнул Бородавкин.

Посол пояснил, что все вопросы развития двусторонних отношений решаются в рамках существующих форматов сотрудничества. "В первую очередь, это регулярные, очень интенсивные, содержательные контакты между руководителями наших двух стран Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Это межправительственная комиссия и комиссия по Байконуру, контакты между министерствами и ведомствами, двусторонние рабочие группы. Чтобы решать вопросы, которые возникают в сотрудничестве по мере продвижения вперед, у нас существует развитая структура институтов, которые занимаются этим на регулярной системной основе", - резюмировал дипломат.

Бородавкин назначен послом России в Казахстане 7 февраля 2018 года. С 2011 года он занимал пост постпреда РФ при Отделении ООН и других организациях в Женеве, в феврале текущего года его в этой должности сменил Геннадий Гатилов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
3
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Выборы президента России. Узнайте, как голосует Дальний Восток