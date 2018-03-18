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Колыма и Сахалин продолжают бить рекорды по явке на президентские выборы

Политика
18 марта, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В обоих регионах процент явки превышает цифры выборов президента 2012 года

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ТАСС, 18 марта. Сахалинская и Магаданская области продолжают демонстрировать высокую явку на выборах президента, сообщили ТАСС в региональных избирательных комиссиях. В обоих регионах процент явки превышает цифры выборов президента 2012 года.

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"На 15:00 местного времени (07:00 мск) явка составила 48,34%. Активнее всего голосуют на Курилах, на Итурупе за 5 часов до закрытия участков проголосовали 67,24%. В Южно-Сахалинске на выборы пришли 47,21% избирателей", - сказали в областном избиркоме. В 2012 в Сахалинской области явка на 15:00 местного времени составила 41,64%.

На Сахалине в эти часы проходит акция "Звезды на Сахалине". Более 30 ведущих артистов России отправились  островной регион, где приняли участие в культурных мероприятиях, проходящих на избирательных участках.

Побит рекорд выборов 2012 года и на Колыме. "На 15:00 местного времени (07:00 мск) проголосовали 56,289 тыс. человек, что составляет 54,69% от общего количества избирателей. Активнее всего голосует Северо-Эвенский район, здесь явка составляет 73%", - сказали ТАСС в областном избиркоме. В 2012 году на выборах президента явка на это время составляла 40,88%. По данным регионального избиркома, нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

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