Голосование в Токио на выборах президента РФ проходит в спокойном режиме

ТОКИО, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Голосование на выборах президента России в японской столице проходит спокойно. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщил глава участковой избирательной комиссии Михаил Сергеев.

"Все проходит абсолютно спокойно", - отметил он. "Явку достаточно сложно тут оценить, потому что у нас избиратели включаются в список по факту личной явки. Сейчас, по состоянию на 12:00 (06:00 мск), с учетом досрочного голосования проголосовало 277 человек", - добавил глава участковой избирательной комиссии.

Сергеев также сообщил, что информирование проживающих в Японии соотечественников велось посредством официального сайта посольства РФ в Японии и через Facebook. "Также информирование осуществлялось на основе данных консульского учета: в этот раз использовалась электронная база, что позволило нам разослать электронные приглашения на выборы", - отметил он. Глава участковой избирательной комиссии напомнил, что досрочное голосование на территории Японии было проведено в городах Цукуба (префектура Ибараки) и Мунаката (префектура Фукуока).

По состоянию на 13:30 по местному времени (07:30 мск) в участковую избирательную комиссию в Токио пришли представители только от одного кандидата в президенты - Ксении Собчак. "Они предъявили документы от доверенного лица: в одном случае - на регистрацию в качестве члена избирательной комиссии с совещательным голосом, а во втором - как наблюдателя. Поскольку документы были правильно оформлены, были предъявлены документы, подтверждающие личность, мы их зарегистрировали, и они приступили к работе", - сообщил Сергеев. Наблюдатель от штаба Собчак в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала, что за время ее присутствия на участке никаких нарушений зафиксировано не было.

На территории Японии голосование на выборах президента РФ проходит также на избирательных участках, которые организованы в Ниигате, Осаке и Саппоро.