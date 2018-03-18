Замглавы МИД РФ Моргулов принял участие в голосовании на выборах президента России в Китае

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в воскресенье в Пекине принял участие в общероссийском голосовании на выборах президента России, передал корреспондент ТАСС с избирательного участка в российском посольстве.

Затем замглавы МИД РФ, находящийся в китайской столице с официальным визитом, вместе с послом РФ в Китае Андреем Денисовым встретился с представителями российской молодежи, которые обучаются в КНР. После этого оба дипломата вместе с ними приняли участие в совместной фотосессии.

На территории КНР избирательные участки также открыты в генконсульствах РФ в Гонконге, Гуанчжоу (юг страны), Шанхае и Шэньяне (северо-восток Китая).