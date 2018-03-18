Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Калининградской области открылись участки для голосования на выборах президента РФ

Политика
18 марта, 9:07 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, марта. /ТАСС

В списки избирателей в области значатся 789,62 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Последними в стране в 09:00 мск открылись участки для голосования на выборах президента РФ в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

"С 07:00 (08:00 мск) приступили к работе участковые избирательные комиссии. Все участки для избирателей открылись в 08:00 (09:00 мск)", - сказал представитель областного избиркома. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск), добавил собеседник агентства.

В списки избирателей в области внесены 789,62 тыс. человек, образованы 550 избирательных участков, в том числе восемь - в местах временного пребывания избирателей - следственный изолятор, аэропорт Храброво, Южный вокзал Калининграда, кардиоцентр и больницы. Для досрочного голосования избирательные участки были сформированы на 28 гражданских судах, находящихся в море. Право проголосовать таким образом получили около 2 тыс. избирателей. Подано 38,038 тыс. заявлений от избирателей, которые будут голосовать не по месту регистрации. Почти четыре тысячи человек примут участие в голосовании впервые, а 26 отметят в день выборов 18-летие.

"Ростелеком" установил в регионе 740 видеокамер для наблюдения за выборами, система охватывает 346 избирательных участков и 24 территориальные избирательные комиссии. За ходом голосования будет наблюдать рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В ее состав вошли пять человек, в числе которых уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Никитин, который является сопредседателем рабочей группы, представители Общественной палаты области, движения "Россия выбирает" и "Национального общественного мониторинга".

Как сообщили ТАСС в Общественной палате области, для наблюдения за ходом голосования подготовлены около 900 общественных наблюдателей. В палате организована рабочая группа по мониторингу и наблюдению на выборах, горячая линия связи с избирателями, которая также будет работать в течение всего дня голосования, сообщил член общественной палаты Олег Селиванов.

В калининградском Гидрометцентре сообщили, что погода в воскресенье будет благоприятствовать проведению голосования. "Осадков и сильного ветра 18 марта в области не ожидается. Погода будет солнечной, температура воздуха - около нуля градусов", - сказал представитель метеослужбы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
3
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
4
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
5
Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
6
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте