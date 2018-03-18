В Калининградской области открылись участки для голосования на выборах президента РФ

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Последними в стране в 09:00 мск открылись участки для голосования на выборах президента РФ в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

"С 07:00 (08:00 мск) приступили к работе участковые избирательные комиссии. Все участки для избирателей открылись в 08:00 (09:00 мск)", - сказал представитель областного избиркома. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск), добавил собеседник агентства.

В списки избирателей в области внесены 789,62 тыс. человек, образованы 550 избирательных участков, в том числе восемь - в местах временного пребывания избирателей - следственный изолятор, аэропорт Храброво, Южный вокзал Калининграда, кардиоцентр и больницы. Для досрочного голосования избирательные участки были сформированы на 28 гражданских судах, находящихся в море. Право проголосовать таким образом получили около 2 тыс. избирателей. Подано 38,038 тыс. заявлений от избирателей, которые будут голосовать не по месту регистрации. Почти четыре тысячи человек примут участие в голосовании впервые, а 26 отметят в день выборов 18-летие.

"Ростелеком" установил в регионе 740 видеокамер для наблюдения за выборами, система охватывает 346 избирательных участков и 24 территориальные избирательные комиссии. За ходом голосования будет наблюдать рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В ее состав вошли пять человек, в числе которых уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Никитин, который является сопредседателем рабочей группы, представители Общественной палаты области, движения "Россия выбирает" и "Национального общественного мониторинга".

Как сообщили ТАСС в Общественной палате области, для наблюдения за ходом голосования подготовлены около 900 общественных наблюдателей. В палате организована рабочая группа по мониторингу и наблюдению на выборах, горячая линия связи с избирателями, которая также будет работать в течение всего дня голосования, сообщил член общественной палаты Олег Селиванов.

В калининградском Гидрометцентре сообщили, что погода в воскресенье будет благоприятствовать проведению голосования. "Осадков и сильного ветра 18 марта в области не ожидается. Погода будет солнечной, температура воздуха - около нуля градусов", - сказал представитель метеослужбы.