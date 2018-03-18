Строители Крымского моста голосуют на выборах президента РФ в вахтовых городках

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Строители Крымского моста из разных регионов России, которые в настоящее время находятся на рабочей вахте, голосуют на избирательных участках в рабочих поселках на двух берегах Керченского пролива, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".

Вахтовые городки "Тамань" и "Керчь" расположены в непосредственной близости от стройплощадки Крымского моста.

"Строители голосуют на президентских выборах в нерабочее время: до начала и после окончания трудовых смен. Для удобства инженеров и рабочих участок в городке на таманской стороне открылся на два часа раньше - в 6 часов по местному времени с разрешения территориальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Таманском полуострове участок для голосования сформирован в вахтовом городке, где сейчас проживают около 3 тыс. человек. Один из модулей рабочего поселка был оборудован кабинами для заполнения бюллетеней и урнами. Аналогичную работу провели на керченской стороне, где функционирует вахтовый городок рабочих.

Ежесуточно на строительстве моста трудятся рабочие из Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской и других областей.

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"Мы с супругой Ириной работаем вместе. Вместе строили Олимпиаду в Сочи, вместе строим Крымский мост и главное - будущее для нашего сына. Хочется, чтобы он рос и развивался в процветающей стране. Проголосовать сегодня - это наша ответственность", - приводятся в сообщении слова начальника технической службы компании "СГМ-Мост" Юрия Бескова.

В преддверии выборов более пяти тысяч иногородних строителей, которые планировали проголосовать 18 марта, подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и были закреплены за избирательными участками в рабочих поселках. Местные жители из Керчи, Тамани и других близлежащих населенных пунктов, принимающие участие в строительстве моста, голосуют на избирательных участках по месту жительства.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его длина составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег.

Мост, включающий две трассы - для автомобилей и поездов - возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

В начале марта сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту могут открыть после 9 мая 2018 года. Ранее это планировалось сделать в декабре.

Республика Крым и Севастополь впервые голосуют на выборах президента РФ. Полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией.