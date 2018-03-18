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Володин проголосовал на выборах президента

Политика
18 марта, 9:22 дата обновления: 18 марта, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Спикер Госдумы отдал свой голос на избирательном участке №75 в Москве

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал в воскресенье на выборах президента РФ на избирательном участке №75 в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Как ваше настроение?" - поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" - ответили ему.

Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на этом же избирательном участке.

В России 18 марта проходят выборы президента. 

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