Володин проголосовал на выборах президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал в воскресенье на выборах президента РФ на избирательном участке №75 в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Как ваше настроение?" - поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" - ответили ему.

Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на этом же избирательном участке.

В России 18 марта проходят выборы президента.