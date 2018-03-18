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Титов проголосовал в Краснодарском крае на выборах президента РФ

Политика
18 марта, 9:33 дата обновления: 18 марта, 10:02 UTC+3 СЕЛО АБРАУ-ДЮРСО край/ 18, марта. / ТАСС

Бизнес-омбудсмен призвал россиян принять участие в выборах

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Кандидат на пост президента РФ от Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов с семьей на избирательном участке

Кандидат на пост президента РФ от Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов с семьей на избирательном участке

© Валерий Матыцин/ТАСС

СЕЛО АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 18 марта. / ТАСС/. Кандидат в президенты России от Партии Роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовал на выборах в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, передает корреспондент ТАСС.

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Титов пришел на избирательный участок со всей семьей - всего восемь человек. "Мы все вместе [с семьей] голосуем", - сказал он журналистам.

Омбудсмен также призвал россиян принять участие в выборах. "Страна меняется. Она должна быть эффективной, живой. <...> Придите на участки. Это слишком важный день, чтобы сидеть дома", - отметил он.

На улице возле участка играет громкая музыка, и Титов, не удержавшись, станцевал под мотивы старинной русской песни.

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов прикреплен к этому участку по месту прописки. В феврале 2018 года он заявил журналистам о намерении прописаться в Новороссийске (Краснодарский край), в поселке Абрау-Дюрсо, чтобы платить там налоги.

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