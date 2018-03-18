Эксперты объяснили причины большой явки на Дальнем Востоке

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Активность на выборах президента РФ, которую демонстрируют жители Дальнего Востока, свидетельствует о росте социального оптимизма и изменения настроений жителей региона. Такое мнение высказали ТАСС политологи, комментируя явку в восточных регионах России.

"Традиционно Дальний Восток считался "проблемной" зоной с точки зрения активности избирателей, однако сейчас эту тенденцию можно считать переломленной", - считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Он объясняет это прежде всего тем, что "изменилось настроение жителей самых восточных территорий страны". "Усилия государства по оживлению экономики, реализация социальных программ на Дальнем Востоке вызвали рост социального оптимизма, который, как мы видим, выразился не только в изменении миграционных потоков - люди уже не покидают Дальний Восток, а возвращаются туда, но и в рекордном для территории уровне гражданского участия в выборах", - полагает Кузнецов.

Со своей стороны президент "Минченко консалтинг" Евгений Минченко объясняет тот факт, что на данный момент явка избирателей на Дальнем Востоке выше, чем шесть лет назад, тем, что "кампания по повышению доверия к выборам дала свой результат".

Также среди факторов, влияющих на более высокую явку, он называет "разнообразный состав кандидатов, представляющих весь политический спектр, и внешнеполитическую мобилизацию", имея в виду "голосование на выборах как протест против давления на Россию извне".

По данным региональных избирательных комиссий восточных субъектов РФ, на выборах президента РФ избиратели демонстрируют более высокую явку, чем на предыдущих. Так, на Сахалине на 15 часов местного времени явка составила 48,34% (41,64% шесть лет назад на это время), на Колыме на тот же час - 54,69% (40,88% в 2012 году), на Камчатке в то же время уже проголосовали 54,09% избирателей (2012 году к этому времени явка составила 46,12%).