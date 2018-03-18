Россияне активно голосуют на впервые открывшемся избирательном участке в Гоа

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 марта. /ТАСС/. Сотни россиян уже пришли на выборы президента России на избирательный участок, который впервые открылся в индийском штате Гоа. Как сообщил ТАСС заместитель председателя участковой избирательной комиссии в Панаджи Данил Насибуллин, с момента открытия участка в 8:00 по индийскому времени (5:30 мск) уже проголосовали сотни людей.

"С утра идет настоящий поток людей. Уже проголосовало несколько сот человек. Постоянно прибывают новые желающие отдать свой голос", - сказал Насибуллин по телефону из столицы Гоа - Панаджи.

Полноценный избирательный участок на выборах президента РФ в этом курортном штате Индии появился впервые - ранее здесь организовывали лишь выездное голосование. На этот раз, учитывая популярность гоанских курортов среди российских граждан, был открыт участок 8123 в офисе почетного консула РФ Виктора Альбукерка. По различным оценкам, на курортах Гоа в настоящее время отдыхают более 10 тыс. российских граждан.

Как рассказала по телефону корреспонденту ТАСС россиянка, представившаяся как Елена из Самары, она с группой друзей специально арендовала автомобиль, чтобы приехать на выборы. "Мы уже две недели отдыхаем здесь на пляже Морджим и будем отдыхать еще, но мы не могли не приехать на выборы. Нас семь человек, и мы решили арендовать минивэн, чтобы приехать в Панаджи и отдать свои голоса. Для нас это праздник", - сказала по телефону Елена.

Участки для голосования в Индии открылись в 8:00 утра по индийскому времени в Нью-Дели (в здании торгового представительства России), в Мумбаи (в Российском центре науки и культуры), в Калькутте (на территории генконсульства РФ), в Ченнаи (в Российском центре науки и культуры), а также в Гоа. Участки будут открыты до 20:00 по индийскому времени (17:30 мск), российские граждане включаются в список избирателей при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта.

Досрочное голосование в Индии Как ранее сообщил российским журналистам в Нью-Дели посол РФ в Индии Николай Кудашев, выездное досрочное голосование было организовано в Индии в 10 городах во всех четырех консульских округах - Делийском, Мумбайском, Калькуттском и Ченнайском. Голосование началось 5 марта, когда свой голос отдал россиянин, находящийся под следствием в центральной делийской тюрьме "Тихар". 6 марта состоялось голосование в городе Маяпур (Калькуттский консульский округ), где находится штаб-квартира организации Международное общество сознания Кришны и постоянно проживают несколько сотен российских граждан. Затем в Мумбайском консульском округе выездное досрочное голосование прошло в городе Насик (штат Махараштра). В Ченнайском консульском округе оно состоялось в городах Тривандрум, Вишакхапатнам, на площадке АЭС "Куданкулам", где работают российские специалисты, а также в Хайдарабаде, Бангалоре и Ауровиле. 15 марта впервые было организовано досрочное выездное голосование на выборах президента России в Гималаях - в городах Наггар и Куллу. В Наггаре в выборах приняли участие сотрудники Международного мемориального треста Рерихов (ММТР). Рядом с этим городом расположен музей-усадьба, где долгие годы жила знаменитая семья Рерихов. Здесь открыта постоянная экспозиция, ежегодно проходят выставки, конференции, концерты с участием российских коллективов. В комплексе действует детская Академия искусств имени Елены Рерих, есть библиотека и читальный зал. Поэтому здесь постоянно проживают несколько россиян, которые впервые получили возможность проголосовать на месте.