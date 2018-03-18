Студенты и ученые голосуют в крупнейшем за Уралом научном центре в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Ученые и студенты в воскресенье в новосибирском Академгородке - одном из одним из крупнейших научных и образовательных центров России, где расположены десятки научно-исследовательских институтов, голосуют на выборах президента РФ. Избирательные участки разместились, в частности, в главном корпусе Новосибирского государственного университета (НГУ) и студенческом общежитии № 10. Студенты поделились с корреспондентом ТАСС впечатлениями о первом в жизни голосовании и рассказали, как интегрируют выборы главы государства в собственную научную работу.

Университет - центр притяжения

Утром у Новосибирского государственного университета пусто: студенты строем не идут на занятия, которых здесь хватает даже в воскресенье, парковка свободна, в новом корпусе НГУ, где расположен избирательный участок - необычно тихо. Этот участок ждет не только сотрудников университета и студентов, но и тех, кто проживает в Академгородке.

"Мы ожидаем разных людей, которые живут в Академгородке, какая-то часть из них будет студенты и сотрудники университета. Ректор также голосует у нас", - рассказала ТАСС председатель участковой избирательной комиссии № 1951, расположенной в НГУ, Елена Балюк.

Поток голосующих на избирательном участке как к первой паре после каникул - не слишком большой. Среди избирателей много тех, кто голосует впервые. Первый раз голосовала и студентка-востоковед Александра Чувичкина, которая рассказала ТАСС, что этот процесс казался ей сложнее, чем оказалось на самом деле.

"Это было быстро, легко и просто. Я, правда, думала, что бюллетени выглядят иначе, что они больше по размеру, но в целом никакого волнения не было во время голосования", - рассказала Александра.

Среди избирателей на участке НГУ встречаются и те, для кого нынешние выборы далеко не первые. 80-летный доктор физико-математических наук Борис Кидяров пришел на избирательный участок вместе с женой, которая и убедила его пойти проголосовать.

"Мне, если честно, не нравится ни один из кандидатов. Но я все же проголосовал, что будет теперь - не знаю, но, надеюсь, что все будет хорошо", - сказал он.

Выходи из комнаты

В холле общежития НГУ № 10, где также проходит голосование, тесно. Те, кто заходят сюда, сразу попадают на проходную и видят вместо привычной вахтерши двух полицейских, рамку металлодетектора и небольшую очередь из избирателей.

Как рассказала ТАСС председатель участковой избирательной комиссии № 1953, расположенной в общежитии НГУ № 10, Татьяна Семенова, этот участок отличается тем, что жильцы 8 из 10 общежитий всего студенческого городка НГУ голосуют именно здесь, поэтому комиссия ожидает сегодня много студентов.

"Участок у нас весьма специфический, только жильцы 4 домов, а остальные избиратели - это студенты, прикрепленные к общежитиям НГУ, и они находятся на нашем участке", - рассказала Татьяна Семенова.

Как уточнила Семенова, на участке они ожидают сегодня чуть больше 600 человек, по состоянию на 10:00 (6:00 мск) проголосовали 64 человека. По ее словам, из-за того, что участок очень маленький, здесь могут возникать очереди, но пока голосование проходит спокойно.

Неподалеку от выхода из общежития стоит студентка-социолог Ксения Трушина, держа в руках планшет с анкетами и сумку для бумаг. Она проводит экзитпол (процедура опроса граждан, производимая на выходе из избирательных участков после голосования - прим. ТАСС), чтобы помочь другой студентке в дипломной работе.

"Моя знакомая исследует применение новой формы опроса после голосования, которая заключается в том, что проголосовавший теперь сам будет заполнять анкету и анонимно отправлять ее в специальную папку. У нас опрос идет в три этапа, и это работа на весь день. Будет непросто, но, надеюсь, что студенты будут лояльны и охотно примут участие в нашем опросе", - воодушевленно рассказала о проекте Ксения.