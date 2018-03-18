Избиратели активно голосуют на участке в историческом здании читинской синагоги

ЧИТА, 18 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Жители Забайкальского края, по данным регионального избиркома, участвуют в голосовании на выборах президента России активнее, чем в 2012 году. Высокая явка избирателей наблюдается и на участке №216, который находится в историческом здании синагоги - крупнейшем сооружении иудаизма в Сибири и памятнике архитектуры регионального значения.

"Голосование проходит очень хорошо, активность избирателей высокая. За пять часов, прошедших с открытия участка, на нем проголосовали более одной тысячи человек. Отмечу, что мы уже приняли десяток молодых людей, которые пришли голосовать впервые. Этот показатель также выше того, что был на прошлых выборах", - сообщил корреспонденту ТАСС председатель участковой избирательной комиссии №216 Александр Борисков.

По данным краевого избиркома на 15:00 местного времени (09:00 мск), в Ингодинском районе Читы, на территории которого находится и историческое здание синагоги, проголосовали почти 45% избирателей - около 23,5 тыс. человек. Этот показатель превосходит аналогичную явку прошлых выборов.

Помимо президента страны, жители Читы в воскресенье выбирают два из десяти проектов по благоустройству городских парков, площадей и скверов. "Люди интересуются представленными эскизами, активно голосуют", - сказал председатель рейтинговой комиссии Александр Кравченко, добавив, что ближайшие из объектов, участвующих в голосовании - это Театральная площадь и площадь имени Ленина, расположенные в самом центре города.

Историческая синагога

Четырехэтажное здание синагоги построили в Чите в 1908 году по проекту архитектора Гавриила Никитина. Оно является крупнейшим сооружением иудаизма в Сибири и имеет статус памятника архитектуры регионального значения. С 1998 года часть здания занимает еврейская община Читы. В нем же находятся различные государственные учреждения.

По словам председателя еврейской общины города Бориса Еремина, в распоряжении верующих 500 кв. м здания - на этой площади размещаются классы воскресной школы и помещения для собраний и религиозных обрядов. Общину освободили от арендной платы. "В Чите проживает около двух тысяч евреев, почти 500 из них - верующие", - сказал Еремин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Переговоры о возвращении синагоги верующим ведутся уже много лет. Как отметил Еремин, еще шесть лет назад в Росимущество направили документы о передаче здания иудеям, но этого так и не произошло.

Голосование в Забайкалье

В Забайкалье в воскресенье открылись 937 постоянных и пять временных избирательных участков. К 15:00 по местному времени (09:00 мск) на них пришли 42,1% избирателей - это свыше 330 тыс. человек. Всего в регионе правом голоса наделены свыше 788 тыс. жителей.

Наиболее высокая явка традиционно наблюдается в Агинском Бурятском округе. По данным избиркома, в поселке Агинское уже проголосовали свыше 43% избирателей, а в Агинском районе - 55%. Более половины избирателей пришли на свои участки и в соседних районах, где также проживает значительное число бурят. Высокая явка и в Тургиро-Олекминском и Красночикойском районах Забайкалья, значительная часть населения которых проживает в отдаленных и труднодоступных селах.

В Чите явка также выше, чем на прошлых выборах. В разных районах города она колеблется от 38,5% до 45%.