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В избиркоме Крыма считают, что заявления Украины о выборах не отразились на их проведении

Политика
18 марта, 10:27 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, марта. /ТАСС

Председатель избиркома региона Михаил Малышев призвал крымчан "спокойно относиться" к заявлениям Киева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Заявления со стороны властей Украины о нелегитимности проведения в Крыму выборов президента России, а также возбуждение уголовного дела против их организаторов, никак не отразились на подготовке к этому дню и ходе голосования. Об этом в воскресенье журналистам заявил председатель избиркома региона Михаил Малышев.

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"Эти все запугивания [организаторов выборов в Крыму] никоим образом не повлияли ни на подготовку избирательного процесса, ни на сегодняшнюю работу. Все до единого члены участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий приступили к той работе, которую они сегодня должны выполнять", - сказал Малышев.

Украинская прокуратура ранее возбудила в отношении организаторов выборов президента РФ на территории Крыма уголовное дело по трем статьям - "Государственная измена", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также "Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей". Кроме того, власти Украины заявляли, что не признают выборы президента РФ в регионе.

Малышев ожидает, что в следующий раз Украина заявит о том, что "выборы в Крыму сфальсифицированы", а явка гораздо ниже чем та, которую озвучит избирком по итогам голосования на полуострове. "Я допускаю, что сейчас начнутся заявления [со стороны Украины], что той явки, которую покажет Крым [по итогам голосования], ее не было. Так вот очень хотелось бы, чтобы сейчас все внимательно посмотрели, как идет голосование. Там видно [по видеотрансляции], что на некоторых участках, в том числе сельских, уже даже определенные очереди образовываются из избирателей", - рассказал Малышев.

Он призвал крымчан "спокойно относиться" к заявлениям со стороны Украины. "Мы действуем в рамках закона. Ни у кого не должна вызывать сомнения законность проведения выборов президента в Крыму", - сказал Малышев.

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11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

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