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Медведев поздравил Ли Кэцяна с переизбранием на пост премьера Госсовета Китая

Политика
18 марта, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Российский премьер считает, что под руководством Ли Кэцяна КНР удалось достичь больших успехов в деле социально-экономического развития

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Ли Кэцяна с переизбранием на второй срок в должности премьера Госсовета КНР (главы правительства). Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Под вашим руководством Государственным советом достигнуты большие успехи в деле социально-экономического развития Китая и повышения его международного авторитета", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр подчеркнул вклад политика в развитие российско-китайских отношений, основанных "на принципах всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Он также добавил, что в рамках встреч глав правительств России и Китая принимаются скоординированные решения о реализации совместных проектов различных областях, отвечающих интересам обеих стран.

Ли Кэцян был переизбран на свой пост депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в воскресенье, 18 марта.

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Персоны
Ли Кэцян Медведев, Дмитрий Анатольевич
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