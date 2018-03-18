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Россияне активно голосуют на избирательных участках в Белоруссии

Политика
18 марта, 10:15 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, марта. /ТАСС

В посольстве РФ ожидают, что явка превысит показатель прошлых выборов

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МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Граждане Российской Федерации в Белоруссии активно голосуют на выборах президента РФ. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

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В Белоруссии 13 избирательных участков для голосования на выборах президента РФ открылись в 8.00 часов (совпадает с московским).

"По нашей информации, в Витебске и Полоцке российские граждане стали приходить к месту голосования еще до открытия избирательных участков", - отметил представитель российского посольства.

По словам Маскалева, в некоторых белорусских городах за час с небольшим после открытия участков уже проголосовали десятки россиян. В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Белоруссии будет выше, чем на предыдущих, когда она составила более 13,5 тыс. человек. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также с увеличением числа избирательных участков. Досрочно в Белоруссии проголосовало почти три тысячи россиян, в том числе, более 1,7 тысячи человек, занятых на строительстве Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область). По данным МВД Белоруссии, всего зарегистрированных граждан РФ в республике порядка 110 тысяч.

На территории Белоруссии в воскресенье работают 13 участков (на четыре больше, чем на выборах в 2012 году): в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2.

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