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Новосибирский облизбирком до конца дня проверит все списки избирателей после жалобы КПРФ

Политика
18 марта, 10:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, марта. /ТАСС

Жители Новосибирской области подали около 94 тыс. заявлений о голосовании по месту нахождения, отметила председатель облизбиркома Ольга Благо

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НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Участковые комиссии в Новосибирской области до конца дня проверят все списки избирателей, сообщила журналистам в воскресенье председатель облизбиркома Ольга Благо. Основанием для проверки стала жалоба регионального обкома КПРФ, сообщившего, что часть избирателей, получивших "открепительные талоны", не вычеркнули из списка для голосования.

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"Сейчас проверка идет, кто именно там не вычеркнут, но хочу сказать, что у нас, во-первых, открепительных удостоверений просто нет, во-вторых, буквально в пятницу мы получили... реестры избирателей, которые подали заявления в другие участки, на исключение. Участковые комиссии вплоть до 10 вечера субботы отрабатывали эти списки, вычеркивали, возможно, теоретически я допускаю какие-то недоработки, может просто не заметили... Поэтому в течение дня на основании этого реестра на исключение участковые комиссии доработают свои списки, и мы будем иметь абсолютно чистые списки. Никакого грубого нарушения закона здесь не усматривается", - сказала Благо.

Всего жители Новосибирской области до 12 марта подали около 94 тыс. заявлений о голосовании по месту нахождения, уточнила она.

Ранее на сайте новосибирского обкома КПРФ опубликовали жалобу в облизбирком, в которой сообщалось, что на двух участках в Советском районе Новосибирска 17 избирателей, получивших "открепительные талоны", оказались не вычеркнутыми из списка для голосования.

В Новосибирской области работают 2029 избирательных участков, 19 из них в местах временного пребывания людей - СИЗО и медучреждениях. По данным на 1 января 2018 года численность избирателей в регионе составляет более 2,1 млн человек. К 12 часам (08:00 мск) явка составила 19,95%.

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