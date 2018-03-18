Новосибирский облизбирком до конца дня проверит все списки избирателей после жалобы КПРФ

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Участковые комиссии в Новосибирской области до конца дня проверят все списки избирателей, сообщила журналистам в воскресенье председатель облизбиркома Ольга Благо. Основанием для проверки стала жалоба регионального обкома КПРФ, сообщившего, что часть избирателей, получивших "открепительные талоны", не вычеркнули из списка для голосования.

"Сейчас проверка идет, кто именно там не вычеркнут, но хочу сказать, что у нас, во-первых, открепительных удостоверений просто нет, во-вторых, буквально в пятницу мы получили... реестры избирателей, которые подали заявления в другие участки, на исключение. Участковые комиссии вплоть до 10 вечера субботы отрабатывали эти списки, вычеркивали, возможно, теоретически я допускаю какие-то недоработки, может просто не заметили... Поэтому в течение дня на основании этого реестра на исключение участковые комиссии доработают свои списки, и мы будем иметь абсолютно чистые списки. Никакого грубого нарушения закона здесь не усматривается", - сказала Благо.

Всего жители Новосибирской области до 12 марта подали около 94 тыс. заявлений о голосовании по месту нахождения, уточнила она.

Ранее на сайте новосибирского обкома КПРФ опубликовали жалобу в облизбирком, в которой сообщалось, что на двух участках в Советском районе Новосибирска 17 избирателей, получивших "открепительные талоны", оказались не вычеркнутыми из списка для голосования.

В Новосибирской области работают 2029 избирательных участков, 19 из них в местах временного пребывания людей - СИЗО и медучреждениях. По данным на 1 января 2018 года численность избирателей в регионе составляет более 2,1 млн человек. К 12 часам (08:00 мск) явка составила 19,95%.