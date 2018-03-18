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На выборах президента России открылись более 97 тыс. участков

Политика
18 марта, 10:29 дата обновления: 18 марта, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в РФ насчитываются более 107 млн избирателей

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 97 тыс. избирательных участков работают в России и за рубежом, сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

"В настоящее время работают все избирательные участки на территории страны, на Чукотке и Камчатке через час закроются, последний участок закроется в Калининградской области в 21:00 по московскому времени", - сказала она.

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"Всего для голосования задействовано свыше 97 тыс. избирательных участков - 48 тыс. городских избирательных участков и более 48 тыс. сельских. В том числе около 2,3 тыс. избирательных участков для голосования отдельных категорий избирателей в местах временного пребывания. 401 участок <...> [за пределами РФ] на территории 145 стран, в том числе семь - на территории города Байконур (Казахстан)", - добавила Памфилова.

Она напомнила, что в настоящий момент в России насчитывается более 107 млн избирателей.

Молодые избиратели

Более семи миллионов россиян достигли возраста получения активного избирательного права и смогут впервые проголосовать на выборах президента РФ, отметила Памфилова.

"За шесть лет подросли наши молодые избиратели - новых избирателей может [быть] до семи миллионов, посмотрим, кто из них придет - это их право и свобода воли", - сказала глава ЦИК.

Обращения в инфоцентр

Более миллиона человек обратились с начала избирательной кампании в информационно-справочный центр для получения информации о выборах президента. 

"Впервые мы прямо в начале избирательной кампании с 18 декабря запустили многоканальный информационно-справочный центр, который успешно совмещает технические новшества и труд специалистов-операторов. За это время обратились более миллиона человек. 16 марта мы перешли рубеж в миллион", - сказала Памфилова в ЦИК.

По ее словам, более 200 тыс. звонков обработали операторы, однако большую часть звонков приняла платформа автоматического распознавания генерации речи "Сашенька".

Международные наблюдатели 

"Более 1,5 тыс. международных наблюдателей [на выборах президента РФ в 2018 году ]из 109 стран. Самая большая и значимая миссия - миссия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это свыше 580 человек", - сказала Памфилова.

По ее словам, они будут работать совместно с другими миссиями в 53 субъектах РФ. "Они сами выбирают регион, куда им ехать. Мы предлагаем все регионы посетить, но они делают свой выбор и едут туда, куда считают нужным. С нашей стороны нет никаких препятствий, мы заинтересованы и оказываем все необходимое содействие", - подчеркнула она.

Памфилова напомнила, что в 2012 году было "всего 685 наблюдателей".

Участки, оснащенные КОИБ

Более 30 млн россиян смогут проголосовать на участках, оснащенных техническими средствами подсчета голосов - комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). "Почти в 2,5 раза увеличилось количество КОИБ по сравнению с прошлыми выборами: 11998 вместо 5572. Более 30 млн человек смогут проголосовать с помощью этих средств - втрое больше, чем в 2012 году, когда эта цифра была более девяти миллионов", - сказала Памфилова.

Вместе с тем она напомнила, что участках, оснащенных такими техническими средствами, также может быть проведен ручной пересчет голосов.

В России 18 марта проходят выборы президента.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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