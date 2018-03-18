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МИД РФ делает все возможное, чтобы порядка 2 млн россиян смогли проголосовать за рубежом

Политика
18 марта, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Ведомство старается по максимуму предоставить возможность всем желающим воспользоваться своим конституционным правом, подчеркнули в министерстве

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России делает все возможное, чтобы порядка 2 млн россиян, находящихся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента России 18 марта.

Как уточнили ТАСС представители дипведомства, "за рубежом проживают и временно находятся, по данным консульского учета, порядка 1,8 млн наших сограждан". "МИД России и загранучреждения делают все от них зависящее, чтобы по максимуму предоставить возможность всем желающим воспользоваться своим конституционным правом", - заверили в ведомстве.

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Основной проблемной точкой при проведении выборов стала Украина. Так, избирательный участок в посольстве России в Киеве открылся вовремя, однако в голосовании принимают участие исключительно дипломаты. "Голосование началось в 8:00 по местному времени (9:00 мск), что соответствует регламенту, идет голосование сотрудников посольства", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что "сотрудники посольства, в том числе члены избирательной комиссии, беспрепятственно были пропущены в здание, но избирателей не пропускают". Как информировал ранее ТАСС член ЦИК РФ Василий Лихачев, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. граждан России, имеющих право участвовать в выборах.

В России 18 марта проходят выборы президента. 

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