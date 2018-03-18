Тринадцать избирательных участков открылось в Южной Осетии на выборах президента России

ЦХИНВАЛ, 18 марта. /ТАСС/. Тринадцать избирательных участков открылось для граждан России в Южной Осетии в день выборов президента РФ. Они заработали в воскресенье в 08:00 мск, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Южной Осетии Сергей Алексеев.

"В 08:00 мск в республике открылось 13 избирательных участков. Все участки были подготовлены заранее, оборудованы и готовы к приходу избирателей", - сказал Алексеев.

Он отметил, что из 13 участков 11 предназначены для гражданского населения, два - для российских военнослужащих. "Шесть участков у нас открылось в городе Цхинвал в зданиях посольства РФ, Совета профсоюзов и Цхинвальского многопрофильного колледжа, а также в школах № 1, 5 и 6. Остальные - в районах республики, в администрациях Знаурского, Дзауского и Ленингорского районов, селе Дменис Цхинвальского района и городе Квайса", - сказал консул.

Ранее посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов сообщал, что выездное голосование по месту нахождения будет организованно для более 250 граждан России, которые в день выборов будут находиться на стационарном лечении в больницах республики.

Выборы президента России проходят 18 марта 2018 года. В них принимают участие в том числе жители Южной Осетии, более 90% населения которой является гражданами РФ (всего в Южной Осетии более 50 тыс. жителей).