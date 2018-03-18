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ВЦИОМ запустил работу ситуационного центра по сбору данных экзитполов

Политика
18 марта, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Центр изучения общественного мнения проводит опрос на 1,2 тыс. участков в 68 регионов страны

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дал старт работе ситуационного центра, который собирает данные экзитполов (опрос на выходе с избирательных участков). Об этом в воскресенье сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

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"Сегодня с часу ночи по московскому времени команда ВЦИОМ реализует крупномасштабный исследовательский проект - экзитпол или опрос на выходе", - сказал он. "Сейчас мы запускаем инновационный элемент нашего экзитпола - это ситуационный центр", - продолжил Федоров.

Он напомнил, что технология экзитпола дает возможность узнать предварительные результаты выборов быстрее, чем их предоставит Центризбирком. "Мы можем сказать, что они с очень высокой вероятностью будут соответствовать финальным результатам", - уверен глава ВЦИОМ.

"Сегодня мы проводим не обычный экзитпол, сегодня мы проводим "смарт-экзитпол". Его главное отличие в том, что все данные, которые мы сегодня с часу ночи по московскому времени собираем, не могут быть изменены. Каждый час результаты опроса будут выкладываться в мировой сети", - пояснил он.

Первые результаты

Федоров также рассказал, что ВЦИОМ проводит опрос на 1,2 тыс. участков в 68 регионах страны. "К настоящему моменту есть уже кое-какие данные: по состоянию на 9 утра нами опрошено 30 332 человека в том числе 13 740 мужчин и 16 592 женщины", - представил данные глава ВЦИОМ.

Он также отметил, что на текущий момент самая массовая категория опрошенных (8 796 человек) - это люди в возрасте 60 лет и старше. При этом, по его словам, самых молодых избирателей в возрастной категории 18-24 года было опрошено 2 275 человек. "Опрос будет продолжаться до 21:00 мск. Пока все идет по плану, все идет штатно", - заверил Федоров.

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