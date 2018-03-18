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Высокогорный избирательный участок в КБР открыт у подножия Эльбруса

Политика
18 марта, 10:57 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 18, марта. /ТАСС

Там на выборах президента РФ могут проголосовать как местные жители, так и туристы и военнослужащие

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НАЛЬЧИК, 18 марта. /ТАСС/. Самый высокогорный в Кабардино-Балкарии (КБР) избирательный участок (высота над уровнем моря 2125 метров - прим. ТАСС), находится у подножия Эльбруса в поселке Терскол. Там на выборах президента РФ могут проголосовать как местные жители, так и туристы и военнослужащие, сообщила пресс-секретарь администрации Эльбрусского района Алиса Тарим.

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"На одном из самых высокогорных избирательных участков страны № 355, у подножия высочайшей горы Европы Эльбруса, в самом живописном уголке Кабардино-Балкарии, в селении Терскол в 8 часов утра распахнулись двери для голосования. Среди голосующих туристы [горнолыжники и сноубордисты], прибывшие отдохнуть на горнолыжный курорт в Приэльбрусье, военнослужащие и пограничники, проходящие здесь службу, а также жители села", - сказала Тарим.

На территории избирательного участка не умолкает музыка, работники культуры Эльбрусские района и терскольские школьники исполняют патриотические песни, выступают с показательными номерами. Там же развернулись подворья с угощениями национальной кухни, каждый желающий может отведать горячих лакумов (пышки из сладкого теста, прожаренные на растительном масле - прим. ТАСС) и баранину.

"От того, кого мы сегодня выберем, зависит наша дальнейшая жизнь, жизнь нашей страны, нашего региона, наших детей. Поэтому я считаю, что участие в выборах личная ответственность каждого гражданина России. Для меня дилеммы - идти или не идти голосовать - никогда не было", - прокомментровал при выходе из избирательного участка житель Ростова Дмитрий Иваненко.

"Я иду на выборы, потому что считаю, что мой голос важен не только для меня, но и для всей России", - отметила местная жительница Евгения Малкарова.

Всего в селении Терскол проживает 1163 человека, из них избирательное право имеют 592 гражданина (всего в регионе проживает 535 620 избирателей - прим. ТАСС). На выборы аккредитовано 700 наблюдателей. В помещениях участковых избирательных комиссий размещены средства видеонаблюдения с прямой трансляцией в сети Интернет, созданы условия для голосования около 5 тыс. туристов.

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