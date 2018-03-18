Явлинский проголосовал на выборах президента в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский проголосовал в воскресенье на выборах на избирательном участке на Осеннем бульваре на западе Москвы.

На вопрос журналиста, обнаружил ли он какие-то нарушения непосредственно на этом избирательном участке, кандидат улыбнулся: "Вот только вас обнаружил, и все". При этом Явлинский не стал отвечать на вопросы, за кого он отдал свой голос, напомнив о тайне голосования.

Избирательный участок на Осеннем бульваре расположен в общеобразовательной школе, в 09:30 мск в нем было многолюдно. Перед входом в школу установлены палатки столичного фестиваля "МосЕда", как и рядом с многими другими участками в городе. Работающие в них торговцы согревались, обмениваясь ударами футбольного мяча с детьми жителей, пришедших проголосовать. Желающие также могли попробовать свои силы в старинной русской забаве - балансировании на бревне.

В России 18 марта проходят выборы президента.