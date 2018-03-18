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Явлинский проголосовал на выборах президента в Москве

Политика
18 марта, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Кандидат от партии "Яблоко" отдал свой голос на участке в общеобразовательной школе на Осеннем бульваре

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Григорий Явлинский

Григорий Явлинский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский проголосовал в воскресенье на выборах на избирательном участке на Осеннем бульваре на западе Москвы.

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На вопрос журналиста, обнаружил ли он какие-то нарушения непосредственно на этом избирательном участке, кандидат улыбнулся: "Вот только вас обнаружил, и все". При этом Явлинский не стал отвечать на вопросы, за кого он отдал свой голос, напомнив о тайне голосования.

Избирательный участок на Осеннем бульваре расположен в общеобразовательной школе, в 09:30 мск в нем было многолюдно. Перед входом в школу установлены палатки столичного фестиваля "МосЕда", как и рядом с многими другими участками в городе. Работающие в них торговцы согревались, обмениваясь ударами футбольного мяча с детьми жителей, пришедших проголосовать. Желающие также могли попробовать свои силы в старинной русской забаве - балансировании на бревне.

В России 18 марта проходят выборы президента.

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