Лавров во время визита во Вьетнам 19-20 марта обсудит расширение торговли

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Вьетнам 19-20 марта. Это подтвердили в воскресенье в российском дипведомстве.

"Запланированы переговоры с его вьетнамским коллегой, отдельные встречи с представителями высшего руководства", - информировали в министерстве.

"Предстоящая поездка нацелена на продвижение сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств, сверку часов по представляющим взаимный интерес актуальным проблемам мировой и региональной повестки дня, укрепление координации действий на международной арене, - отметили в МИД. - Приоритетное внимание предполагается уделить мерам по углублению практической кооперации между Россией и Вьетнамом в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях".