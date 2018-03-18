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Лавров во время визита во Вьетнам 19-20 марта обсудит расширение торговли

Политика
18 марта, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ встретится со своим вьетнамским коллегой, а также проведет консультации с представителями высшего руководства страны

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Вьетнам 19-20 марта. Это подтвердили в воскресенье в российском дипведомстве.

"Запланированы переговоры с его вьетнамским коллегой, отдельные встречи с представителями высшего руководства", - информировали в министерстве.

"Предстоящая поездка нацелена на продвижение сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств, сверку часов по представляющим взаимный интерес актуальным проблемам мировой и региональной повестки дня, укрепление координации действий на международной арене, - отметили в МИД. - Приоритетное внимание предполагается уделить мерам по углублению практической кооперации между Россией и Вьетнамом в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях".

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