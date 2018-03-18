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Около 200 граждан России провели в Шанхае флешмоб в поддержку президентских выборов

Политика
18 марта, 11:09 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Участники акции станцевали под песню "Гимн года молодежи" в футболках с надписью "Выборы президента России"

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ШАНХАЙ, 18 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Около 200 граждан России устроили в воскресенье утром танцевальный флешмоб в поддержку выборов президента РФ. Мероприятие было организовано в самом центре Шанхая в деловом районе Луцзяцзуй на мосту между небоскребами у телебашни Жемчужина востока. Быстро распространившийся через популярный в Китае мессенджер WeChat видеоролик привлек внимание местной общественности.

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"Сегодня состоялся флешмоб в поддержку выборов президента России, участие в котором приняли около 200 человек. Акция проходила в рамках проекта ПроРФ", - сообщили корреспонденту ТАСС по телефону в пресс-службе компании "Сима-ленд", работающие в китайском городе Иу сотрудники которой и приняли участие в мероприятии.

На размещенном в соцсетях видеоролике видно, как около двухсот человек в белых футболках с надписью "Выборы президента России" танцуют под песню "Гимн года молодежи". В руках участники держали флаги России. После флешмоба они переместились на набережную и сфотографировались, выстроившись в триколор, а затем приняли участие в голосовании на избирательном участке в здании Генконсульства РФ в Шанхае.

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