Около 200 граждан России провели в Шанхае флешмоб в поддержку президентских выборов

ШАНХАЙ, 18 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Около 200 граждан России устроили в воскресенье утром танцевальный флешмоб в поддержку выборов президента РФ. Мероприятие было организовано в самом центре Шанхая в деловом районе Луцзяцзуй на мосту между небоскребами у телебашни Жемчужина востока. Быстро распространившийся через популярный в Китае мессенджер WeChat видеоролик привлек внимание местной общественности.

"Сегодня состоялся флешмоб в поддержку выборов президента России, участие в котором приняли около 200 человек. Акция проходила в рамках проекта ПроРФ", - сообщили корреспонденту ТАСС по телефону в пресс-службе компании "Сима-ленд", работающие в китайском городе Иу сотрудники которой и приняли участие в мероприятии.

На размещенном в соцсетях видеоролике видно, как около двухсот человек в белых футболках с надписью "Выборы президента России" танцуют под песню "Гимн года молодежи". В руках участники держали флаги России. После флешмоба они переместились на набережную и сфотографировались, выстроившись в триколор, а затем приняли участие в голосовании на избирательном участке в здании Генконсульства РФ в Шанхае.