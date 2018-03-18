Эксперт: истерия в западных СМИ повысила интерес граждан РФ в Европе к выборам президента

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Новая антироссийская истерия в западных СМИ вокруг дела Скрипаля значительно повысила интерес к выборам президента РФ российских соотечественников в Европе. Об этом рассказал ТАСС ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) Сергей Петросов на избирательном участке в посольстве РФ в Брюсселе. Здесь еще до открытия участка в 08:00 (10:00 мск) образовалась очередь из желающих проголосовать.

"В странах Европы сегодня живут порядка 10 млн русскоязычных соотечественников, многие из которых сохранили гражданство России. И нас не оставила равнодушными истерия в местных западных СМИ, когда Россию обвиняют чуть ли не в массированной химической атаке в Великобритании, используя в качестве аргумента неопровержимое "очень вероятно, что виноваты русские", - сказал он.

"Мы читаем это каждый день в наших газетах, у россиян за границей это вызывает растущее желание отвечать, причем не только объясняя всем нашим местным знакомым и друзьям, как в действительности обстоит дело, но и поддерживая свою страну как избиратели. Работая с российскими гражданами, мы в БФРО видим интерес к нынешним выборам президента России даже среди тех, кто, сохранив гражданство и постоянно проживая в Европе, никогда не голосовал", - отметил Петросов.

Два часа до участка

"Нужно также понимать, что проголосовать за границей - это значительно сложнее, чем на родине. В городах России, чтобы выполнить свой гражданский долг, достаточно просто пройти 500 метров до ближайшей школы, где развернут избирательный участок. Тогда как, например, в Бельгии на всю страну избирательных участка всего два - в посольстве в Брюсселе и генконсульстве в Антверпене. А российские соотечественники живут по всей территории страны. Для многих из них пойти голосовать - это провести в машине или в транспорте несколько часов в дороге", - отметил он.

В более крупных странах, таких как Франция или Германия, голосование вообще может превратиться в путешествие на целый день. "Но сегодня это уже не останавливает. Распространенный 10-15 лет назад тезис "мой голос ничего не решит" в сегодняшнем мире ушел в прошлое. Сегодня от людей все чаще слышишь, что "голоса всех нас определяют судьбу страны", - заключил он.

Все поколения эмиграции

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин рассказал журналистам, что на учете российских консульских учреждений в Бельгии состоят порядка 5 тыс. граждан Российской Федерации. Среди них есть как потомки так называемой "первой волны", так и те, кто оказался в Бельгии значительно позже. Россияне работают во многих бельгийских структурах, включая университеты и коммерческие организации различного профиля.

"Российские граждане, проживающие в Бельгии, проявляют большой интерес к голосованию, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, поступившие в посольство. Ни один не остался без ответа. Мы приложили максимальные усилия для того, чтобы заблаговременно проинформировать избирателей о порядке организации голосования", - отметил посол.

В Бельгии у всех российских граждан, имеющих при себе действующий паспорт, есть возможность принять участие в голосовании на избирательных участках в посольстве РФ в Брюсселе и в генконсульстве в Антверпене. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени (10:00 - 22:00 мск). Проголосовать смогут и граждане, находящиеся здесь с туристическими целями или рабочим визитом.

На президентских выборах в 2012 году в Бельгии проголосовали более 1700 человек.