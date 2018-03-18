Около 205 тыс. избирателей проголосовали досрочно

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Возможностью досрочного голосования воспользовались 205 тыс. избирателей, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На избирательных участках, организованных в труднодоступных и удаленных местностях, на судах, которые находятся в плавании, на полярных станциях и за пределами РФ на сегодняшний день досрочно проголосовали 205 тыс. избирателей", - сказала Памфилова в ЦИК в воскресенье.

По ее словам, предварительно в списки были внесены 175 тыс. человек. "Видимо, проявились еще те, кто были не внесены в списки. В общей сложности составило 0,18% от общего количества голосующих в РФ", - отметила она.