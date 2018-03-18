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Около 205 тыс. избирателей проголосовали досрочно

Политика
18 марта, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Предварительно в списки голосующих досрочно были внесены 175 тыс. человек, отметила глава ЦИК Элла Памфилова

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Возможностью досрочного голосования воспользовались 205 тыс. избирателей, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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"На избирательных участках, организованных в труднодоступных и удаленных местностях, на судах, которые находятся в плавании, на полярных станциях и за пределами РФ на сегодняшний день досрочно проголосовали 205 тыс. избирателей", - сказала Памфилова в ЦИК в воскресенье.

По ее словам, предварительно в списки были внесены 175 тыс. человек. "Видимо, проявились еще те, кто были не внесены в списки. В общей сложности составило 0,18% от общего количества голосующих в РФ", - отметила она.

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Памфилова, Элла Александровна
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